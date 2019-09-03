Конгрес США готує нове розслідування проти Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Розслідуванням хоче зайнятись Комітет з питань судочинства палати представників Конгресу США

Палата представників Конгресу США збирається зайнятися розслідуванням питання про таємні виплати президентом Дональдом Трампом грошових коштів жінкам, з якими він нібито мав відношення, в обмін на мовчання. Про це повідомляє The Washington Post.

Розслідуванням хоче зайнятись Комітет з питань судочинства палати представників Конгресу США.

У жовтні комітет має намір вислухати показання осіб, які були причетні до виплат у 2016 році зірці порнофільмів Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал.

Нагадаємо, впливові демократи у Конгресі Сполучених Штатів заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту Дональда Трампа після підбиття підсумків спеціальним прокурором Робертом Мюллером щодо роботи слідства зі втручання Росії.

Раніше, ще у березні цього року, Комітет Палати представників Конгресу США ініціював масштабне розслідування відносно президента США Дональда Трампа. Розслідування було зосереджено навколо передбачуваного перешкоджання правосуддю, корупції і зловживанні владою Трампом. Комітет вже розіслав запити 81 людині і організаціям, включаючи Білий дім, Міністерство юстиції США, керівників виборчої кампанії, офіційних представників Trump Organization та його дітей.