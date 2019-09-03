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Конгресс США готовит новое расследование против Трампа

Новости » Политика    03.09.2019 - 08:19
Конгресс США готовит новое расследование против Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Расследованием хочет заняться Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США

Палата представителей Конгресса США собирается заняться расследованием вопроса о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денежных средств женщинам, с которыми он якобы имел отношение, в обмен на молчание. Об этом сообщает The Washington Post.

Расследованием хочет заняться Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США.

В октябре комитет намерен выслушать показания лиц, которые были причастны к выплатам в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниэлс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

Напомним, влиятельные демократы в Конгрессе Соединенных Штатов заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента Дональда Трампа после подведения итогов специальным прокурором Робертом Мюллером относительно работы следствия из-за вмешательства России.

Раньше, еще в марте этого года, Комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал масштабное расследование в отношении президента США Дональда Трампа. Расследование было сосредоточено вокруг предполагаемого воспрепятствования правосудию, коррупции и злоупотреблении властью Трампом. Комитет уже разослал запросы 81 человеку и организациям, включая Белый дом, Министерство юстиции США, руководителей избирательной кампании, официальных представителей Trump Organization и его детей.

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