Конгрес вважає винним Болсонару в смертях від COVID-19 в Бразилії

наступний вівторок сенатори проголосують за остаточний варіант звіту.

неконтрольоване поширення коронавірусу, зірвавши вакцинацію і заходи стримування вірусу, такі як маски і соціальне дистанціювання. Наприклад, уряд звинувачують у затримці з ведення переговорів з постачальником вакцини Pfizer.

Сам Болсонару піддав критиці розслідування, заявивши, що воно "не викликало нічого, крім ненависті та обурення".