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Конгрес вважає винним Болсонару в смертях від COVID-19 в Бразилії

Автор: Наталья Скороход

Президент Бразилії Жаїр Болсонару вважається винним у смертях 600 000 бразильців, які загинули в результаті пандемії коронавірусу. Про це йдеться у звіті Конгресу за результатами розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

наступний вівторок сенатори проголосують за остаточний варіант звіту.

неконтрольоване поширення коронавірусу, зірвавши вакцинацію і заходи стримування вірусу, такі як маски і соціальне дистанціювання. Наприклад, уряд звинувачують у затримці з ведення переговорів з постачальником вакцини Pfizer.

Сам Болсонару піддав критиці розслідування, заявивши, що воно "не викликало нічого, крім ненависті та обурення".

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