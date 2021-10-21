Конгрес вважає винним Болсонару в смертях від COVID-19 в Бразилії

Президент Бразилії Жаїр Болсонару вважається винним у смертях 600 000 бразильців, які загинули в результаті пандемії коронавірусу. Про це йдеться у звіті Конгресу за результатами розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
наступний вівторок сенатори проголосують за остаточний варіант звіту.
неконтрольоване поширення коронавірусу, зірвавши вакцинацію і заходи стримування вірусу, такі як маски і соціальне дистанціювання. Наприклад, уряд звинувачують у затримці з ведення переговорів з постачальником вакцини Pfizer.
Сам Болсонару піддав критиці розслідування, заявивши, що воно "не викликало нічого, крім ненависті та обурення".