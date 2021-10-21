Конгресс считает виновным Болсонару в смертях от COVID-19 в Бразилии

следующий вторник сенаторы проголосуют за окончательный вариант отчета.

еконтролируемое распространение коронавируса, сорвав вакцинацию и меры сдерживания вируса, такие как маски и социальное дистанцирование. К примеру, правительство обвиняют в задержке по ведению переговоров с поставщиком вакцины Pfizer.

Сам Болсонару подверг критике расследование, заявив, что оно "не вызвало ничего, кроме ненависти и возмущения".