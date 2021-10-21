Конгресс считает виновным Болсонару в смертях от COVID-19 в Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару считается виновным в смертях 600 000 бразильцев, которые погибли в результате пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете Конгресса по результатам расследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
следующий вторник сенаторы проголосуют за окончательный вариант отчета.
еконтролируемое распространение коронавируса, сорвав вакцинацию и меры сдерживания вируса, такие как маски и социальное дистанцирование. К примеру, правительство обвиняют в задержке по ведению переговоров с поставщиком вакцины Pfizer.
Сам Болсонару подверг критике расследование, заявив, что оно "не вызвало ничего, кроме ненависти и возмущения".