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Конгресс считает виновным Болсонару в смертях от COVID-19 в Бразилии

Автор: Наталья Скороход

Президент Бразилии Жаир Болсонару считается виновным в смертях 600 000 бразильцев, которые погибли в результате пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете Конгресса по результатам расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

следующий вторник сенаторы проголосуют за окончательный вариант отчета.

еконтролируемое распространение коронавируса, сорвав вакцинацию и меры сдерживания вируса, такие как маски и социальное дистанцирование. К примеру, правительство обвиняют в задержке по ведению переговоров с поставщиком вакцины Pfizer.

Сам Болсонару подверг критике расследование, заявив, что оно "не вызвало ничего, кроме ненависти и возмущения".

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