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У Бразилії від COVID-19 померли понад 600 000 чоловік

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Бразилія, Неділя 10 жовтня 2021 03:48
У Бразилії від COVID-19 померли понад 600 000 чоловік Фото: у Бразилії від COVID - 19 померли понад 600 000 осіб (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Бразилії від COVID-19 померли понад 600 000 чоловік. Бразилія стала другою у світі країною після США за кількістю загиблих від коронавірусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Бразилії зареєструвало 615 000 смертей від COVID-19. У той же час в США, за останніми даними, вже понад 733 000 смертей від COVID-19.

Водночас зазначається, що з'явилися перші ознаки, що епідемія коронавірусу в Бразилії йде на спад, адже країна нарощує темпи вакцинації - першу дозу вже отримали понад 70% населення.

Завдяки цьому смертність в країні знизилася на 80%, в порівнянні з піком в квітні, коли щодня вмирали понад 3 000 інфікованих.

Уряд Бразилії піддався різкій критиці за провали в протидії COVID-19. Президент Жаїр Болсонару викликав гнів експертів у галузі охорони здоров'я відмовою вжити заходів щодо стримування пандемії. Він виступав проти карантину, висловлював скептицизм щодо вакцин, а також досі відмовляється носити захисну маску на публіці.

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