Конгрес Бразилії вирішив звинуватити Болсонару в злочинах через COVID-19

Конгрес Бразилії проголосував за доповідь, що рекомендує пред'явити президенту Жаїру Болсонару серію кримінальних звинувачень за дії, які збільшили друге за величиною число загиблих від COVID-19 у світі.

Як відомо, в Бразилії від коронавірусу померло 600 тисяч осіб. Згідно з доповіддю, Болсонару винен у дев'яти злочинах, включаючи шарлатанство, підбурювання до скоєння злочинів, нецільове використання державних коштів і злочини проти людяності.

Тепер прокуратура може залучити Болсонару до суду. Голова розслідування

Сам Болсонару заперечує будь-які порушення, заявляючи, що розслідування сенаторів викликало у нього тільки критику й презирство.