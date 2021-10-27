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Конгресс Бразилии решил обвинить Болсонару в преступлениях из-за COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Конгресс сенаторов в Бразилии проголосовал за то, чтоб обвинить президента страны Жаира Болсонару в смертях от коронавируса и других преступлениях, связанных с COVID-19. За такое решение проголосовало 7 сенаторов из 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Конгресс Бразилии проголосовал за доклад, рекомендующий предъявить президенту Жаиру Болсонару серию уголовных обвинений за действия, которые увеличили второе по величине число погибших от COVID-19 в мире.

Как известно, в Бразилии от коронавируса умерло 600 тысяч человек. Согласно докладу, Болсонару виновен в девяти преступлениях, включая шарлатанство, подстрекательство к совершению преступлений, нецелевое использование государственных средств и преступления против человечности.

Теперь прокуратура может привлечь Болсонару к суду. Председатель расследования

Сам Болсонару отрицает какие-либо нарушения, заявляя, что расследование сенаторов вызвало у него только критику и презрение.

Напомним, что сенаторы в Бразилии хотят запретить Болсонару пользоваться соцсетями. Такое решение приняли из-за того, что президент распространяет неправдивые слухи о вакцинации и коронавирусе.

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