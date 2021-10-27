Конгресс Бразилии решил обвинить Болсонару в преступлениях из-за COVID-19

Конгресс Бразилии проголосовал за доклад, рекомендующий предъявить президенту Жаиру Болсонару серию уголовных обвинений за действия, которые увеличили второе по величине число погибших от COVID-19 в мире.

Как известно, в Бразилии от коронавируса умерло 600 тысяч человек. Согласно докладу, Болсонару виновен в девяти преступлениях, включая шарлатанство, подстрекательство к совершению преступлений, нецелевое использование государственных средств и преступления против человечности.

Теперь прокуратура может привлечь Болсонару к суду. Председатель расследования

Сам Болсонару отрицает какие-либо нарушения, заявляя, что расследование сенаторов вызвало у него только критику и презрение.