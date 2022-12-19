В Конгрессе требуют открыть уголовное дело против Трампа из-за штурма Капитолия

Комитет Конгресса США, который занимается расследованием штурма Капитолия, заявил о необходимости предъявить уголовное обвинение экс-президенту Дональду Трампу.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом сказано в выводах Комитета.
"Комитет считает, что существует более чем достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего президента Трампа за помощь или содействие тем, кто в Капитолии совершил насильственное нападение на Соединенные Штаты", - заявил конгрессмен Джейми Раскин.
Комитет полагает, что бывший президент США нарушил четырех уголовных законов, включая содействия мятежу и заговора с целью обмана Соединенных Штатов. Он также считает, что Трамп совершил подстрекательский заговор
Члены Комитета также призвали Министерство юстиции рассмотреть попытки помешать расследованию дела Трампа, в том числе со стороны "некоторых адвокатов... которые, возможно, советовали клиентам давать ложные или вводящие в заблуждение показания Комитету".
Как отмечает издание, такие выводы Комитета носят рекомендательный характер, но они поступят в Минюст, который уже занят расследованием возможных преступлений бывшего президента.
Напомним, 21 октября стало известно, что Комитет Палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия в январе 2021 года, направил бывшему президенту Дональду Трампу повестки для дачи показаний в Конгрессе.
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