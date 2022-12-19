В Конгрессе требуют открыть уголовное дело против Трампа из-за штурма Капитолия

"Комитет считает, что существует более чем достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего президента Трампа за помощь или содействие тем, кто в Капитолии совершил насильственное нападение на Соединенные Штаты", - заявил конгрессмен Джейми Раскин.

Комитет полагает, что бывший президент США нарушил четырех уголовных законов, включая содействия мятежу и заговора с целью обмана Соединенных Штатов. Он также считает, что Трамп совершил подстрекательский заговор

Члены Комитета также призвали Министерство юстиции рассмотреть попытки помешать расследованию дела Трампа, в том числе со стороны "некоторых адвокатов... которые, возможно, советовали клиентам давать ложные или вводящие в заблуждение показания Комитету".

Как отмечает издание, такие выводы Комитета носят рекомендательный характер, но они поступят в Минюст, который уже занят расследованием возможных преступлений бывшего президента.