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В Конгрессе требуют открыть уголовное дело против Трампа из-за штурма Капитолия

Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Комитет Конгресса США, который занимается расследованием штурма Капитолия, заявил о необходимости предъявить уголовное обвинение экс-президенту Дональду Трампу.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом сказано в выводах Комитета.

"Комитет считает, что существует более чем достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего президента Трампа за помощь или содействие тем, кто в Капитолии совершил насильственное нападение на Соединенные Штаты", - заявил конгрессмен Джейми Раскин.

Комитет полагает, что бывший президент США нарушил четырех уголовных законов, включая содействия мятежу и заговора с целью обмана Соединенных Штатов. Он также считает, что Трамп совершил подстрекательский заговор

Члены Комитета также призвали Министерство юстиции рассмотреть попытки помешать расследованию дела Трампа, в том числе со стороны "некоторых адвокатов... которые, возможно, советовали клиентам давать ложные или вводящие в заблуждение показания Комитету".

Как отмечает издание, такие выводы Комитета носят рекомендательный характер, но они поступят в Минюст, который уже занят расследованием возможных преступлений бывшего президента.

Напомним, 21 октября стало известно, что Комитет Палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия в январе 2021 года, направил бывшему президенту Дональду Трампу повестки для дачи показаний в Конгрессе.

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