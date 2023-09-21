В Конгрессе США нашли компромисс по бюджету, в том числе и для помощи Украине

Без срочных действий со стороны Конгресса, имеющиеся деньги для полноценного выполнения огромного количества федеральных программ заканчиваются в полночь 30 сентября, в конце текущего финансового года.

В течение нескольких месяцев крайне правые республиканцы в Палате представителей требовали более глубоких сокращений федеральных расходов, чем было согласовано в двухпартийном законодательстве этим летом.

Члена "Группы решения проблем" Палаты представителей - 32 демократа и 32 республиканца - опубликовали заявление, в котором говорится, что группа проголосовала за временную меру финансирования, которая продлится до 11 января 2024 года.

Временное финансирование для поддержания федерального правительства также одобряет просьбу президента Джо Байдену о новом раунде чрезвычайного финансирования для Украины.

Пока неясно, получит ли этот план поддержку в глубоко разделенной Палате представителей.

"Предложение "Группы решения проблем" сохраняет правительство открытым, направлено на долгосрочное финансовое здоровья нашей страны и включает меры финансовой ответственности", - заявил представитель Демократической партии Джош Готхаймер, сопредседатель двухпартийного собрания.

В рамках группы также предусмотрено создание новой фискальной комиссии для "стабилизации долгосрочного дефицита и долга (бюджета США)", говорится в заявлении.

В период с 1 октября по 11 января Конгресс будет работать над принятием и отправкой Байдену 12 законопроектов о регулярных ассигнованиях для финансирования правительства до 30 сентября 2024 года, сообщила группа. Финансирование будет установлено на уровне 1,59 трлн долларов, одобренном ранее в этом году президентом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Вскоре после того, как эта сделка была заключена, Маккарти отказался от нее, подчинившись требованиям группы из примерно 30 очень консервативных республиканцев, которые добивались дополнительных сокращений расходов на 120 млрд долларов.

План группы по решению проблем также предусматривает введение новых мер по обеспечению безопасности границ, которые будут действовать до конца следующего года. Однако детали этого плана не были изложены.