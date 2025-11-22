В Конгрессе США собирают подписи для голосования за ужесточенные санкции против РФ

Фицпатрик заявил об активизации усилий на фоне сообщения The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп якобы требует от Украины согласиться на "мирный план" до 27 ноября.

"Уточнение: Соединенные Штаты хотят получить от России ответ о безусловном выводе войск из Украины до четверга. Эта российская пропаганда должна быть отвергнута и проигнорирована как абсурдная чушь. Мир сейчас возможен только благодаря силе, а не умиротворению", - написал конгрессмен.

Он также сообщил, что группа членов Палаты представителей проинформировала руководство о начале сбора подписей под так называемой петицией о принудительном вынесении законопроекта на рассмотрение, что позволит поставить на голосование пакет жестких санкций против России.

Механизм петиции позволяет вынести законопроект в зал без поддержки руководства, если его подпишут 218 конгрессменов.

Лидеры республиканцев в Палате представителей и Сенате месяцами воздерживались от голосования по санкционному законопроекту, ожидая сигнала от Дональда Трампа.