В Конгрессе США провалились переговоры по иммиграции. Это грозит помощи Украине, - СМИ

Как сообщается, двухпартийные переговоры по пограничной политике 1 декабря зашли в тупик из-за глубоких разногласий между законодателями.

Республиканцы пообещали отменить пакет помощи Украине, если демократы не согласятся усилить законы США о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении в иммиграционных процедурах.

Один из помощников демократов заявил, что его политическая сила якобы готова идти на компромиссы по вопросам границы, но республиканцы настаивают на "крайней политике".

Позиции Белого дома также раскритиковал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, обвинивший президента США Джо Байдена в игнорировании "беспокойств" республиканцев.

"Есть отсутствие четкой стратегии в Украине, пути к разрешению конфликта или плана адекватного обеспечения ответственности за помощь, оказываемую американскими налогоплательщиками. Между тем администрация постоянно игнорирует катастрофу на нашей собственной границе. Республиканцы в Палате представителей решили, что любой дополнительный пакет мер по национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы", - заявил Джонсон.

Помощь Украине от США

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд) хотят направить в помощь Украине. Также предполагается финансирование для Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и безопасность границы.

По информации СМИ, инициатива президента была вынесена на голосование в верхней палате Конгресса 4 декабря.

Стоит отметить, что в Белом доме заявляли о том, что Соединенные Штаты Америки не будут способны предоставлять Украине новое оружие в случае, если Конгресс не выделит финансирование.