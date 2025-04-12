Миллионы американцев не смогут голосовать на выборах: Конгресс поддержал указ Трампа

Палата представителей в четверг, 10 апреля, приняла инициированный республиканцами законопроект, требующий документального подтверждения гражданства США для регистрации избирателей на федеральных выборах. Документ принят несмотря на то, что согласно действующему законодательству, участие неграждан в федеральных выборах уже является незаконным.

Этот шаг является частью усилий республиканцев в Палате, которые согласуются с действиями президента Дональда Трампа. Законодатели проголосовали 220 голосами против 208 за направление законопроекта в Сенат для дальнейшего рассмотрения. Четверо демократов поддержали республиканцев, отдав свои голоса "за".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал это законодательство таким, что "защищает и обеспечивает честность выборов". Однако критики предостерегают, что этот законопроект - известный как SAVE Act - может ограничить доступ к выборам, создавая лишние препятствия для регистрации и незаконно лишая права голоса законных избирателей.

Участие в федеральных выборах для лиц, не являющихся гражданами США, уже запрещено законом, и, по словам экспертов, такие случаи встречаются крайне редко.

После принятия Палатой, законопроект должен рассмотреть Сенат, где большинство также принадлежит Республиканской партии, но его дальнейшая судьба остается неопределенной. Для прохождения в Сенате документу следует заручиться поддержкой по крайней мере части демократов.

Республиканцы уже принимали SAVE Act во время предыдущей сессии Конгресса, но тогда он не продвинулся дальше из-за демократического большинства в Сенате.

Кроме требования предоставления документального подтверждения гражданства при регистрации на федеральных выборах, законопроект также содержит положения об исключении неграждан из федеральных избирательных реестров.

По данным исследования, проведенного Центром правосудия Бреннана совместно с Центром демократии и гражданского участия Университета Мэриленда и организацией VoteRiders, около 21 миллиона американских граждан, имеющих право голоса, не имеют легкого доступа к свидетельству о рождении, паспорта или иного документа, подтверждающего их гражданство.

"Это решение в поисках проблемы, которое, к сожалению, лишит миллионов американцев права голоса", - сказал директор программы по избирательным правам Центра Бреннана Шон Моралес-Дойл.