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В Конгресс США внесли законопроекты о признании России спонсором терроризма

Фото: в Конгресс США внесли законопроекты о признании России спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 9 октября, в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма.

Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего советника Конгресса Пола Массаро в Twitter.

По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия), которыми предлагается официально признать Россию спонсором терроризма.

Также в Конгресс внесли и законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий России в Украине геноцидом.

Напомним, ранее президент США Джо Байден выступил против признания России государством спонсором-терроризма.

Несмотря на позицию Байдена, после этого на рассмотрение Сената США внесли очередной законопроект о признании России страной-спонсором терроризма.

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