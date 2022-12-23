Конгресс США одобрил бюджет с крупным пакетом помощи для Украины

Федеральный бюджет США на 2023 год составит 1,7 трлн долларов, в него включены 44,9 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

Указано, что общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей уже сегодня планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись.

Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Обновлено (22:10)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американский народ за выделение Украине финансирования в размере почти 45 млрд долларов на 2023 год.

"Благодарен Конгрессу США, сенаторам за предоставление дополнительных 45 млрд долларов помощи Украине и непоколебимую двухпартийную поддержку в борьбе за свободу. Чрезвычайно важно, что американский народ вместе с украинцами в этой борьбе", - заявил президент.