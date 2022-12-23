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Конгресс США одобрил бюджет с крупным пакетом помощи для Украины

Фото: Конгресс США одобрил бюджет с крупным пакетом помощи для Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Палата представителей Конгресса вслед за Сенатом утвердила бюджет США на 2023 год, который предусматривает крупный пакет финансовой помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Федеральный бюджет США на 2023 год составит 1,7 трлн долларов, в него включены 44,9 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

Указано, что общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей уже сегодня планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись.

Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Обновлено (22:10)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американский народ за выделение Украине финансирования в размере почти 45 млрд долларов на 2023 год.

"Благодарен Конгрессу США, сенаторам за предоставление дополнительных 45 млрд долларов помощи Украине и непоколебимую двухпартийную поддержку в борьбе за свободу. Чрезвычайно важно, что американский народ вместе с украинцами в этой борьбе", - заявил президент.

Ранее мы писали, что в Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год на сумму 1,7 трлн долларов. Из которых предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.

Также сообщалось, что в конце ноября президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

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