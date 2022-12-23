Конгресс США одобрил бюджет с крупным пакетом помощи для Украины

Палата представителей Конгресса вслед за Сенатом утвердила бюджет США на 2023 год, который предусматривает крупный пакет финансовой помощи для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Федеральный бюджет США на 2023 год составит 1,7 трлн долларов, в него включены 44,9 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.
Указано, что общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей уже сегодня планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись.
Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил американский народ за выделение Украине финансирования в размере почти 45 млрд долларов на 2023 год.
"Благодарен Конгрессу США, сенаторам за предоставление дополнительных 45 млрд долларов помощи Украине и непоколебимую двухпартийную поддержку в борьбе за свободу. Чрезвычайно важно, что американский народ вместе с украинцами в этой борьбе", - заявил президент.
Ранее мы писали, что в Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год на сумму 1,7 трлн долларов. Из которых предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.
Также сообщалось, что в конце ноября президент США Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины.
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