Конгресс США не будет голосовать за помощь Украине до инаугурации Трампа, - спикер Джонсон

Напомним, что недавно Байден обратился в Конгресс о дополнительном финансировании для Украины на 2025 год. Он говорил о сумме 24 млрд долларов.

Как известно, прошлый запрос Байден в Конгресс на более чем 60 млрд долларов для дополнительной помощи Украине также столкнулся с сопротивлением со стороны спикера Джонсона в палате представителей США.

Поэтому тогда рассмотрение этого вопроса растянулось на полгода. Что в свою очередь привело к проблемам на фронте для украинских военных.

Отметим, что сейчас администрация Байдена стремится потратить на поддержку Украины все ранее выделенные Конгрессом средства до инаугурации Трампа. Поэтому, для продолжения помощи во время президентства Трампа американскому Конгрессу нужно будет выделить новые средства.

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина можно узнать как состоится инаугурация Трампа.

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