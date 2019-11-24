У Конго розбився літак з майже 20 пасажирами, є жертви

У Демократичній Республіці Конго сталася аварія пасажирського літака, на борту якого перебували 17 людей, відомо про загиблих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, пасажирський літак авіакомпанії Busy Bee розбився в місті Гома на сході країни. Аварія літака, що мав виконати рейс до міста Бені, сталася при зльоті.

За даними офісу губернатора провінції Північний Ківу, в результаті авіакатастрофи загинули декілька людей, однак точна кількість загиблих та постраждалих наразі встановлюється. Авіакомпанія Busy Bee відмовляється коментувати ситуацію.

Зазначається, що авіакатастрофи в ДР Конго трапляються доволі часто. Це пов'язано з низькими стандартами безпеки та поганим обслуговуванням літаків.Всім комерційним авіаперевізникам ДР Конго, включно з Busy Bee, заборонено працювати в Євросоюзі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у американському штаті Флорида під час авіаційного шоу розбився військовий літак Grumman OV-1 Mohawk. На борту перебував лише один пілот, який внаслідок авіакатастрофи загинув.

Крім того, у штаті Нью-Джерсі невеликий літак впав на житловий будинок, що спричинило пожежу щонайменше 3 будівель. На борту літака знаходився тільки пілот. Про його стан не інформації не було.