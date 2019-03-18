У Конго потяг зійшов з рейок, загинули понад 20 осіб

В результаті аварії кілька вагонів перекинулися

В Конго при сходе с рельсов товарного поезда по меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, большая часть пассажиров проникла на поезд нелегально. Отмечается, что среди жертв много детей.

Так, в результате крушения несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста. Поисковая операция была приостановлена с наступлением ночи, но ожидается, что число жертв может возрасти.

Отмечено также, что в данный момент причины инцидента неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане недалеко от Насирабада при взрыве железнодорожных путей сошел с рельс поезд Jaffar Express, в результате происшествия погибло 4 человека.

Поезд направлялся из Равалпинди в Кветту, когда произошел дистанционный взрыв железнодорожных путей. В результате происшествия 4 человека погибли, еще 10 человек получили травмы. Всех пострадавших было доставлено в больницу.