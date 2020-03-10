У Конго підтвердили перший випадок коронавірусу

У Демократичній Республіці Конго підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами прес-секретаря Міністерства охорони здоров'я країни, інфікований є громадянином Бельгії. Він був поміщений на карантин після того, як у нього підтвердився позитивний результат тесту на вірус в аеропорту столиці Кіншаси.

Нагадаємо, 10 березня в Марокко підтвердили першу смерть у результаті коронавирусной інфекції. Загиблою є 89-річна мешканка міста Касабланка, яка страждала хронічними захворюваннями.

Крім того, ПАРЄ перенесла всі свої засідання, які були заплановані на березень місяць через спалах коронавірусу. При цьому в Асамблеї додали, що питання проведення пленарної сесії ПАРЄ, яка запланована на 20-24 квітня, буде розглянуто пізніше.

Додамо, що в Європарламенті не відбудеться "український тиждень" через коронавірус. У представництві зазначили, що заходи переносяться на невизначений термін.

У зв'язку з поширенням коронавіруса в Європі, лідери країн ЄС проведуть екстрені переговори.