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У Конго через обвал золотих копалень загинули понад 50 осіб

Автор: РБК-Україна

У східній частині Демократичної Республіки Конго понад 50 людей загинули після того, як зсуви завалили три нелегальні золотодобувні свердловини. Проливні дощі протягом декількох днів призвели до катастрофи.

Про це повідомляє Associated Press.

"Землекопи та перевізники каменів були поглинуті водою. Бригада рятувальників з мотопомпами приїхала, щоб забрати тіла загиблих", - повідомила місцева влада.

Дівчина, яка пережила трагедію, розповіла, що в трьох колодязях глибиною близько 50 метрів знаходилися понад 50 осіб.

Нагадаємо, у червні Міністерство охорони здоров'я ДР Конго підтвердило новийх Еболи в західній провінції Екваторі.

Також РБК-Україна писало, що у Конго ісламісти атакували село і вбили 18 осіб. Нападники спалили вісім будинків.

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