У конфлікті з екс-дилером Mercedes-Benz в Запоріжжі поставлена крапка

Відповідне рішення прийняв Касаційний господарський суд

Правомерность действий ЧАО "АвтоКапитал" по разрыву дилерского договора с ООО "АвтоДом Запорожье" подтверждена Кассационным хозяйственным судом Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Рассмотрев кассационную жалобу ООО "АвтоДом Запорожье", суд оставил без изменения постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 20 декабря 2018 года, чем подтвердил правомерность расторжения дилерского договора. Таким образом, конфликт между Генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине и экс-дилером в Запорожье завершился в пользу ЧАО "Автокапитал".

"Отклонение кассационной жалобы судом – подтверждение правоты ЧАО "АвтоКапитал". Прозрачность ведения бизнеса, четкое понимание того, кто является нашими партнерами, и абсолютная законность всегда были и остаются для нас приоритетом. Мы приветствуем решение, вынесенное судом, и рады, что в этом деле справедливость восторжествовала", – отметил Игорь Сенюта, руководитель департамента имущественных отношений корпорации УкрАВТО.

Как сообщали СМИ, в мае прошлого года экс-дилер ООО "АвтоДом Запорожье" инициировал кампанию по дискредитации Генерального представительства Mercedes-Benz в Украине и Корпорации УкрАВТО. Поводом стало якобы неправомерное расторжение представительством дилерского договора с партнером в Запорожье. В процессе разбирательств Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляцию ЧАО "АвтоКапитал" и признал расторжение дилерского договора с ООО "АвтоДом Запорожье" правомерным.

"Для нас крайне важно, что в глазах всего общества была подтверждена наша репутация как компании, неукоснительно соблюдающей законы Украины и высокие требования нашего партнера, – мирового производителя лучших автомобилей", – прокомментировал решение Кассационного суда Игорь Сенюта.