ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Конфлікт на ринку "Столичний": є постраждалі, відкрито дві справи

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 червня 2021 16:23
Конфлікт на ринку "Столичний": є постраждалі, відкрито дві справи Фото: Андрій Нєбитов, начальник поліції Київської області (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті конфлікту на ринку "Столичний" під Києвом постраждали правоохоронці. Поліція вже порушила дві кримінальні справи.

Про це йдеться у коментарі начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, який є у розпорядженні РБК-Україна.

За словами Нєбитова, зранку до поліції почали надходити повідомлення про конфлікт на ринку "Столичний", однак наразі там вже "жодних конфліктів не відбувається".

"Ми не допустили нанесення тілесних ушкоджень, але маємо факт постраждалих трьох працівників поліції. За даним фактом ми відкрили два кримінальних провадження за хуліганство та посягання на працівника поліції", - сказав він.

Нєбитов наголосив, що винні у травмуванні поліцейських будуть притягнуті до відповідальності.

"Ситуація була складна. З однією та другої сторони були залучені охоронні фірми, тому ми запросили допомоги спецпризначенців з Києва. Коли вони прибули, відбулися певні непорозуміння, але кваліфікацію, яким вже нададуть слідчі", - додав глава поліції.

Начальник поліції додав, що всі учасники конфлікту встановлені та перебувають на місці події. Наразі спірні сторони намагаються улагодити конфлікт мирно, але поліція залишається на ринку для забезпечення публічної безпеки.

"Якщо у сторін виникне бажання вчинити якісь умисні дії, то вони будуть обов'язково притягнуті до відповідальності", - наголосив Нєбитов.

Нагадаємо, сьогодні вранці адміністрація ринку "Столичний" повідомила про припинення роботи. А на сторінці у соцмережі ринок повідомив про рейдерське захоплення. Після цього з'явилася інформація, що на ринку лунають вибухи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ полиция конфликт рынок
NEWS
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях