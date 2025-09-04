Конфликт вокруг GNT Group: юристы компании заявляют о давлении, несмотря на погашение долга

Речь идет о многолетнем споре компаний группы GNT с фондами-кредиторами с Каймановых островов, интересы которых представляет кредитный агент Madison Pacific Trust Limited (Гонконг).

Спор касается требований, которые, по словам стороны защиты, в пять раз превышают фактический долг, уже погашенный за счет залогового имущества.

По данным адвокатов GNT Group, в 2019 году кипрская компания G.N. Terminal Enterprises Limited взяла кредит у фондов APCI Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II LP с Каймановых островов. Агентом по договору была Madison Pacific.

Для гарантии выплат были заключены соглашения о поручительстве, ипотеке и залоге, а возможные споры должны были рассматриваться в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA).

Судебные решения в Украине и Лондоне

В 202-2025 годах украинские суды и Лондонский международный арбитраж приняли ряд решений в пользу Madison Pacific.

Хозяйственный суд Львовской области признал требования кредитора к компаниям "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн Корп Лтд" более чем на 8,5 млрд грн.

Параллельно арбитраж LCIA в январе 2025 года обязал Сергея Грозу и Владимира Науменко заплатить более 149 млн долларов США вместе с процентами и расходами.

В июле 2025 года Madison Pacific заявил новые требования по активам на сумму уже 182 млн долларов США.

Реализация залогового имущества

Защита GNT Group отмечает, что в мае 2025 года Madison Pacific реализовала ипотечные объекты зернового терминала в Одессе в пользу компании "Лаванда Нова" за 13 млн долларов, в то время как их рыночная стоимость превышала 124 млн.

Ранее, в июне 2024 года, кредитор продал 100% акций Omega Terminal SA, оцененных в более чем 30 млн долларов.

В целом, по оценкам защиты, рыночная стоимость имущества, на которое уже обращено взыскание, составляла более 155 млн долларов и перекрывала сумму долга.

Позиция адвокатов GNT Group

Юристы компании отмечают, что, несмотря на фактическое погашение задолженности, Madison Pacific продолжает выдвигать требования в различных юрисдикциях, создавая риск пятикратного взыскания.

"Стоимость реализуемого имущества (свыше 155 млн долларов по рыночной оценке) полностью покрывала задолженность по кредитному договору от 2019 года; несмотря на это, Madison Pacific продолжает заявлять требования в Украине, Англии и других юрисдикциях, словно долг до сих пор существует, фактически, создается риск пятикратного взыскания сверх реальной суммы долга", - говорится в заявлении защиты.

Адвокаты считают такие действия злоупотреблением процессуальными правами и нарушением принципа добросовестности.

Они отмечают, что дело имеет не только финансовое, но и общественное значение - речь идет о потере ключевых инфраструктурных объектов во время войны, когда сохранение портов критически важно для экономики Украины.

Сторона защиты призывает украинские суды, международные институты и государственные органы дать надлежащую правовую оценку действиям кредитного агента и не допустить повторного или многократного взыскания долга, который, по их словам, уже погашен.