Конфликт нарастает? "Вагнеровцы" взяли в плен российского подполковника: что ждать дальше

Конфликты между регулярными войсками РФ и ЧВК Евгения Пригожина действительно существуют, и свидетельством тому является и взятие в плен "вагнеровцами" российского подполковника. Это событие и другие показывают, что агрессор движется к фрагментации своих силовых структур и всей страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

"Конфликты были всегда"

По словам эксперта, Пригожин "зарабатывает себе политические баллы", показывая несостоятельность российской армии выполнять те или иные обязательства.

"На самом деле такие стычки были уже давно, они связаны с самой обычной ревностью. Потому что "вагнеровцы" лучше обеспечивались, лучше финансируются. Их постоянно показывают по ТВ, о них говорят как о "героях". А Вооруженные силы Российской Федерации на этом" фоне выглядят очень неприглядно", - объясняет Ягун.

Он обратил внимание, что конфликты у оккупантов были всегда: между "вагнеровцами" и "кадыровцами", между "кадыровцами" и условными "мобиками" и т.д.

"Все это в комплексе говорит о том, что нет той армии, о которой они там всем рассказывали по телевидению. Нет нормального командования, единого понимания, что они делают и как им поступать", - отметил Ягун.

Чего ждать дальше?

Бывший заместитель главы СБУ не исключает, что после внешних конфликтов владелец ЧВК "Вагнера" может переключиться на внутренние.

"Пригожин сейчас понимает, что он на фронте ничего не может поймать. Он фактически выводит свои подразделения в тыл. Пытается их переформатировать, подготовить, вылечить, дополнить и готовиться к внутренним конфликтам. Потому что внешние его не интересуют", - считает Ягун.

По словам эксперта, все что главарь "вагнеровцев" мог взять от внешних конфликтов, он уже взял.

"Пригожин уже остался в российской историографии как человек, который "взял" город Бахмут. А кто-то его "потерял". И на этом фоне ВС РФ болезненно наблюдать историю о якобы взятии "вагнеровцами" в плен командира 72-й бригады. Тем более это та бригада, которая должна заменить ЧВК на отдельных участках. Как выяснилось - ни участки не подготовлены, ни бойцы. Они начали бежать в первые дни. Все это соответствует действительности", - отмечает Ягун.

Он подчеркнул, что все это говорит о том, что между российской регулярной армией и наемниками Пригожина действительно есть конфликты.

"И дороги "вагнеровцам" действительно минировали. А почему минируют? Потому что это правда о заградотрядах у оккупантов. Они проводят перекрытие путей отступления в первую очередь для своих, чтобы те не сбежали. Поэтому все идет по их "плану", к фрагментации российских силовых структур и самой России", - подытожил собеседник.

Предыстория

Напомним, что 4 июня поздно вечером в пресс-службе главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина было опубликовано видео с якобы задержанным подполковником 72-й отдельной мотострелковой бригады, который "находился в состоянии алкогольного опьянения". Его обвинили в обстреле "вагнеровцев".

Сам же "пленный подполковник" на видео признается в содеянном и говорит, что открыл по наемникам огонь из-за "личной неприязни".

Что интересно, этой истории предшествовало заявление ЧВК о том, что их наемники 17 мая якобы вступили в бой с регулярной армией России. Террористы якобы заметили вблизи поселков Опытное и Озаряновка недалеко от Бахмута "группы Минобороны России, которые миновали дороги в тыловой зоне "вагнеровцев".

Туда, якобы выдвинулись саперы от ЧВК, которые "нашли мины и приступили к разминированию". Впрочем, впоследствии "вагнеровцы" были "вынуждены прекратить работы", поскольку по ним открыли огонь из стрелкового оружия "со стороны позиций Минобороны РФ".

О Боях в Бахмуте и "отходе" вагнеровцев

Напомним, Пригожин уже неоднократно заявлял так называемом "выходе" из Бахмута. И вот в последний раз была объявлена дата 25 мая. Что отчасти и произошло. В Минобороны Британии подтвердили, что "вагнеровцы" начали отходить с некоторых своих позиций вокруг Бахмута.

Как тогда говорил Пригожин, его "наемники передают регулярной российской армии контроль над Бахмутом", а сами якобы пойдут в тыловые районы на восстановление.

Впрочем, по мнению экспертов, этот "отход" больше напоминает фарс, позволяющий Пригожину сбежать "победителем" из Бахмута. А в свою очередь все неудачи в дальнейшем повесить на Минобороны РФ, с которым уже долгое время он конфликтует.

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