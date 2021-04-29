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У Киргизії зросла кількість постраждалих під час конфлікту на кордоні

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 19:19
У Киргизії зросла кількість постраждалих під час конфлікту на кордоні Фото: у Киргизії в результаті конфлікту на кордоні з Таджикистаном постраждали 31 людина (rus.ozodi.org)
Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту на кордоні Киргизії і Таджикистану постраждали 31 людина. Ще одна людина загинула.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизії Аліза Солтонбекова, передає 24.kg.

"У лікарні села Самаркандек перебувають двоє. Їх стан задовільний. Двоє перебувають у районній лікарні Лейлекського району. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості. Решта 26 осіб госпіталізовані в Баткенську територіальну лікарню", - заявила вона.

За словами представника МОЗ, постраждалі були доставлені в медустанови з вогнепальними пораненнями і травмами різних частин тіла.

Нагадаємо, конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану почався 28 квітня із зіткнень місцевих жителів. Це сталося після того, як таджицькі військові встановили відеокамери на стовпі біля пункту розподілу води "головний".

Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, Таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

Крім того, глави МЗС Киргизії і Таджикистану домовилися припинити вогонь на кордоні. Також міністри домовилися відвести війська в місця постійної дислокації.

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