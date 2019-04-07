США виводять своїх військових з Лівії

Ілюстративне фото (flickr.com/The U. S. Army)

Лівію залишає військовий персонал, який задіяний в охороні дипмісій, надає допомогу владі у боротьбі з тероризмом

Лівію залишає військовий персонал, який задіяний в охороні дипломатичних місій, надає допомогу владі у боротьбі з тероризмом і зміцненні стабільності в регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану прес-службою командування в Африці.

Американські військові зазначили, що США продовжують уважно стежити за ситуацією. При цьому командувач силами морської піхоти в Африці Томас Вальдхаузер назвав становище в країні складним і непередбачуваним.

У заяві говориться, що американські військові продовжать підтримувати народ і уряд Лівії.

Нагадаємо, фельдмальшар Халіфа Хафтар у главі Лівійської національної армії заявив про введення в країні безпольотної зони для бойових літаків.

4 квітня фельдмаршал Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі, де розташований уряд національної згоди, а на наступний день його армія взяла під контроль аеропорт столиці, однак урядові війська його звільнили. Станом на 6 квітня війська Лівійської національної армії продовжили проводити наступ на столицю Лівії Тріполі незважаючи на заклики ООН.