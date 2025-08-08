Конфликт Израиля и Ирана: кому симпатизируют украинцы

Новый опрос показал, кого украинцы поддерживают в войне Израиля с Ираном. Разница с позицией жителей России впечатляющая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
В июне 2025 года состоялась кратковременная, но масштабная 12-дневная война между Израилем и Ираном.
Как отмечают социологи, Иран является открытым союзником России и виновником многих смертей и разрушений в Украине. В то же время в отношении руководства Израиля многие украинцы имеют критические предостережения из-за якобы слишком близких связей с Россией и недостаточной поддержки Украины.
Социологи задали вопрос о конфликте в несколько уточненной формулировке, чтобы, в частности, сравнить и продемонстрировать различия между украинской и российской общественностью.
Опрос КМИС, проведенный в июле-августе 2025 года, показал следующие результаты:
Для сравнения: в России, по данным Левада-Центра, симпатии распределились совсем иначе:
Таким образом, украинское общество демонстрирует четкую произраильскую позицию, в отличие от российского, где Иран имеет значительно больше сторонников.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 23 июля - 4 августа 2025 года среди 1022 респондентов.
В 2021 году КМИС уже исследовал отношение к конфликту между Израилем и Ираном. Тогда 54% респондентов не поддерживали ни одну сторону, 28% поддерживали Израиль, а лишь 1% - Иран.
В начале 2023 года, после того как Россия начала активно использовать иранские дроны для атак на украинские города, количество тех, кто поддерживает Израиль, выросло до 64%. Доля поддержки Ирана осталась на уровне 1%.
А после теракта 7 октября 2023 года, уже 69% украинцев выражали поддержку Израилю в конфликте с Палестиной.
По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на начало 2024 года украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-92,6%) и ее союзникам - Беларуси (-79,5%), Ирану (-72,3%) и Китаю (-54,2%).