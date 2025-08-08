RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Конфликт Израиля и Ирана: кому симпатизируют украинцы

Фото: украинцы выбрали сторону (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новый опрос показал, кого украинцы поддерживают в войне Израиля с Ираном. Разница с позицией жителей России впечатляющая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В июне 2025 года состоялась кратковременная, но масштабная 12-дневная война между Израилем и Ираном.

Как отмечают социологи, Иран является открытым союзником России и виновником многих смертей и разрушений в Украине. В то же время в отношении руководства Израиля многие украинцы имеют критические предостережения из-за якобы слишком близких связей с Россией и недостаточной поддержки Украины.

Социологи задали вопрос о конфликте в несколько уточненной формулировке, чтобы, в частности, сравнить и продемонстрировать различия между украинской и российской общественностью.

Результаты опроса

Опрос КМИС, проведенный в июле-августе 2025 года, показал следующие результаты:

  • 42% украинцев симпатизируют Израилю
  • 3% - Ирану
  • Еще 42% не поддерживают ни одну из сторон.

Для сравнения: в России, по данным Левада-Центра, симпатии распределились совсем иначе:

  • 25% россиян поддерживают Иран
  • Лишь 3% - Израиль
  • Большинство остаются критическими к обеим сторонам.

Таким образом, украинское общество демонстрирует четкую произраильскую позицию, в отличие от российского, где Иран имеет значительно больше сторонников.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 23 июля - 4 августа 2025 года среди 1022 респондентов.

 

Динамика общественных настроений

В 2021 году КМИС уже исследовал отношение к конфликту между Израилем и Ираном. Тогда 54% респондентов не поддерживали ни одну сторону, 28% поддерживали Израиль, а лишь 1% - Иран.

В начале 2023 года, после того как Россия начала активно использовать иранские дроны для атак на украинские города, количество тех, кто поддерживает Израиль, выросло до 64%. Доля поддержки Ирана осталась на уровне 1%.

А после теракта 7 октября 2023 года, уже 69% украинцев выражали поддержку Израилю в конфликте с Палестиной.

По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на начало 2024 года украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-92,6%) и ее союзникам - Беларуси (-79,5%), Ирану (-72,3%) и Китаю (-54,2%).

Читайте РБК-Украина в Google News
КМИСИзраильИран