Конфликт Израиля и Ирана: кому симпатизируют украинцы

Динамика общественных настроений

В 2021 году КМИС уже исследовал отношение к конфликту между Израилем и Ираном. Тогда 54% респондентов не поддерживали ни одну сторону, 28% поддерживали Израиль, а лишь 1% - Иран.

В начале 2023 года, после того как Россия начала активно использовать иранские дроны для атак на украинские города, количество тех, кто поддерживает Израиль, выросло до 64%. Доля поддержки Ирана осталась на уровне 1%.

А после теракта 7 октября 2023 года, уже 69% украинцев выражали поддержку Израилю в конфликте с Палестиной.

По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на начало 2024 года украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-92,6%) и ее союзникам - Беларуси (-79,5%), Ирану (-72,3%) и Китаю (-54,2%).