За конфликт с 13-летним парнем в Одессе военному РТЦК грозит до 5 лет

В Одессе полиция расследует конфликт между военнослужащим районного ТЦК и 13-летним парнем. Видео, где военный хватает подростка за одежду и бьет его, правоохранители обнаружили в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

Одесские полицейские расследуют обстоятельства инцидента с участием военнослужащего районного ТЦК и 13-летнего парня.

Видео, на котором военный конфликтует с подростком, хватает его за одежду и наносит удары, правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

По предварительным данным, произошедшее несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские установили личности обоих участников.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 126 о побоях и пытках. За такое преступление военнослужащему может грозить до пяти лет за решеткой.