ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

За конфликт с 13-летним парнем в Одессе военному РТЦК грозит до 5 лет

10:27 19.08.2026 Ср
1 мин
Личности обоих участников конфликта уже установлены
aimg Валерия Абабина
За конфликт с 13-летним парнем в Одессе военному РТЦК грозит до 5 лет Фото: За стычку с подростком военному РТЦК может грозить 5 лет неволи (facebook.com OOTCKSP)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Одессе полиция расследует конфликт между военнослужащим районного ТЦК и 13-летним парнем. Видео, где военный хватает подростка за одежду и бьет его, правоохранители обнаружили в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

Одесские полицейские расследуют обстоятельства инцидента с участием военнослужащего районного ТЦК и 13-летнего парня.

Видео, на котором военный конфликтует с подростком, хватает его за одежду и наносит удары, правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

По предварительным данным, произошедшее несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские установили личности обоих участников.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 126 о побоях и пытках. За такое преступление военнослужащему может грозить до пяти лет за решеткой.

Напомним, ранее из-за этого инцидента служебную проверку начал и сам Одесский областной ТЦК .

В ведомстве заявили, что любые проявления насилия со стороны военнослужащих недопустимы, и призывали не делать досрочных выводов до завершения проверки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦК Одесса Национальная полиция
Новости
"Популистская ошибка". Гетманцев предлагает отменить Нацкэшбек
"Популистская ошибка". Гетманцев предлагает отменить Нацкэшбек
Аналитика
"Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее
Александр Хищенкоспециально для РБК-Украина "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее