Конфлікт Вірменії та Азербайджану: Росія готова сприяти його вирішенню

Повідомляється, що міністр оборони Вірменії Сурен Папікян провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. За словами Папікяна, Азербайджан вторгся на вірменську територію, що є порушенням Тристоронньої декларації від 9 листопада 2020 року щодо Нагорного Карабаху і ставить під загрозу весь переговорний процес.

"Міністр оборони РФ висловив готовність докласти всіх зусиль для припинення бойових дій, повернення військовополонених і врегулювання ситуації", - йдеться в повідомленні Міноборони Вірменії.

Азербайджанські ЗМІ зазначають, що Шойгу також зателефонував міністру оборони Азербайджану Закіру Гасанову, який запевнив російського колегу, що Баку попередив провокації Єревана. Російський міністр також запевнив його в готовності докласти зусиль для припинення бойових дій.