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Конфлікт Вірменії та Азербайджану: Росія готова сприяти його вирішенню

Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація готова докласти зусиль для припинення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном. Ескалація конфлікту поновилася на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Вірменії та азербайджанські ЗМІ.

Повідомляється, що міністр оборони Вірменії Сурен Папікян провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. За словами Папікяна, Азербайджан вторгся на вірменську територію, що є порушенням Тристоронньої декларації від 9 листопада 2020 року щодо Нагорного Карабаху і ставить під загрозу весь переговорний процес.

"Міністр оборони РФ висловив готовність докласти всіх зусиль для припинення бойових дій, повернення військовополонених і врегулювання ситуації", - йдеться в повідомленні Міноборони Вірменії.

Азербайджанські ЗМІ зазначають, що Шойгу також зателефонував міністру оборони Азербайджану Закіру Гасанову, який запевнив російського колегу, що Баку попередив провокації Єревана. Російський міністр також запевнив його в готовності докласти зусиль для припинення бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вірменія та Азербайджан відновили бої на кордоні, і Єреван запросив військову допомогу Росії, яка за двосторонньою угодою може вжити заходів для захисту вірменського суверенітету.

Також стало відомо про загиблих і полонених з вірменської сторони.

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Російська ФедераціяАрменияАзербайджанСергей Шойгу