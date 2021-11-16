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Обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану. Єреван повідомив про загиблих і поранених

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Єреван, Вівторок 16 листопада 2021 15:12
Обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану. Єреван повідомив про загиблих і поранених Фото: Вірменія повідомила про загиблих і поранених в боях на кордоні з Азербайджаном (Віталій Носач/РБК Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті боїв, що спалахнули на кордоні Вірменії та Азербайджану, є загиблі і поранені з боку вірменської сторони. ЗМІ повідомляють про 10 убитих і втрату контролю над двома бойовими позиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

За даними видання, в результаті бойових дій на кордоні з Азербайджаном загинули 10 вірменських військових, ще кілька отримали поранення. Крім того, армія Вірменії втратила контроль над двома позиціями.

Інформацію про загиблих і поранених серед вірменських військових підтвердили в Міноборони Вірменії. Однак у відомстві не повідомили їх кількість, обмежившись заявою, що дані про втрати уточнюються.

При цьому Міністерство оборони Вірменії заявило про нанесення Азербайджанській стороні великої шкоди в техніці і особовому складі.

Відзначається, що інтенсивність боїв на кордоні Вірменії та Азербайджану не ослабла.

Нагадаємо, 16 листопада відновилися локальні бої на кордоні Вірменії та Азербайджану. Єреван звернувся за допомогою до Росії.

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