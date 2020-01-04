Конфісковане майно Курченка у Харкові повернули державі

Конфісковане майно олігарха-втікача Сергія Курченка у Харкові та селищі Високе було повернуто у державну власніть. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної державної адміністрації.

Так, у Державному реєстрі нерухомого майна було зареєстровано приміщення на стадіоні "Металіст" у Харкові та тренувальну базу у селищі Високе.

"На даний час завершено реєстрацію приміщень по вул. Плеханівській, 65: це багатофункціональний сектор (VIP-сектор), підтрибунні приміщення південної і північної трибун та футбольна академія. Також 3 січня завершено процедуру реєстрації приміщень бази "Металіст" у Високому", - розповіли в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що олігарх-втікач Курченко програв Антимонопольному комітету України перший суд у справі про штраф на 15 млн гривень за придбання "Брокбізнесбанку". Господарський суд Києва відмовив Курченку в задоволенні позову проти АМКУ.

Також РБК-Україна писало, що Курченко втратив монополію на вивіз вугілля з окупованого Донбасу. Окрім компанії "Газ-Альянс" українського олігарха-втікача, можливість на вивіз вугілля з ОРДЛО отримали кілька російських компаній.