Конфискованные активы: как государству заработать больше

О том, почему частное управление может быть более эффективным для конфискованных активов и как государство может увеличить экономическую отдачу от них – читайте в нашем материале.
О том, почему частное управление может быть более эффективным для конфискованных активов и как государство может увеличить экономическую отдачу от них – читайте в нашем материале.
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После начала полномасштабной войны государственное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало и в судебном порядке наложило аресты на ряд активов. Четкой единой цифры стоимости арестованных корпоративных прав и активов в открытой статистике нет. Но по данным АРМА, только по состоянию на сентябрь 2023 года речь шла о 1064 кейсах ареста 100% корпоративных прав.
Среди них, в частности, назывались "Николаевский глиноземный завод", "Винницабытхим", Glusco, "Укртатнефть", "Укрнефтебурение", Украинский медиа-холдинг, Украинская медийная группа, "Моршинская" и другие. К тому времени совокупная стоимость арестованных АРМА активов превышала 53 млрд грн. За три последующих года их количество только возросло.
Государство оказалось в ситуации, когда нужно управлять конфискованными активами. При этом нужно делать это эффективно. Иначе актив может стать пассивом: источником недополученной прибыли, социального напряжения, а иногда – прямых убытков бюджету.
Как говорит украинская практика, в отдельных случаях государство сталкивается со сложностями в обеспечении нормальной работы конфискованных предприятий. Но нужно подчеркнуть, что основная причина не всегда в низкой квалификации государственных управленцев.
Частное управление часто эффективнее государственного, потому что частный инвестор или управляющий обычно имеет больший отраслевой опыт, больше ресурсов и оперативных возможностей и долгосрочное видение развития актива.
Но самое главное – заинтересованность в результатах. Чиновник получает фиксированную зарплату, которая не зависит напрямую от финансового результата. Владелец или частный управляющий заинтересован в доходности актива, поскольку его доход зависит от экономического результата.
Частный собственник, годами работающий в конкретной отрасли, накапливает опыт, который сложно заменить формальными управленческими процедурами. Речь идет не только о знании того, как работает рынок, но и о понимании передовых технологий, производственных процессов, цепей поставок, поведении потребителей и специфике конкуренции.
Бизнес в ежедневном режиме принимает решение модернизировать оборудование, в какие технологии инвестировать, как оптимизировать себестоимость, где искать новые рынки сбыта и какие риски могут повлиять на производство. И каждое такое решение оказывает непосредственное влияние на финансовый результат.
Причем необходимо отметить, что отраслевая экспертиза, как правило, накапливается не отдельным управляющим, а всей бизнес-системой – от менеджмента и инженеров до технологов и коммерческой команды.
Показательной иллюстрацией того, как отличия в управленческом и отраслевом опыте могут влиять на эффективность конфискованного актива, может стать компания "Укрнефтебурение".
По состоянию на 2021 год, эта компания входила в топ-3 среди частных компаний по добыче нефти и газа в стране. До полномасштабного вторжения Российской Федерации УНБ обеспечивала до 5% от общего производства природного газа в Украине. Это был не просто крупный производственный актив, а прибыльный бизнес. В 2020 году доход УНБ составил 5,2 млрд грн, в 2021-м – 13 млрд грн, в 2022-м – 9,71 млрд грн.
В 2023 году после конфискации актива на предприятие "зашел" государственный менеджмент. И после этого на 8 месяцев прекратилась добыча газа. После восстановления работы показатели прибыльности УНБ оставались ниже уровня, зафиксированного до конфискации: суточная добыча в среднем сократилась на 30%. Так, если в мае 2023 года (до передачи актива государству) суточная добыча составляла 1555 тыс. куб. м, то в июле 2026 года, согласно данным издания EXPRO Gas&Oil Weekly, – 1100 тыс. "кубов".
По приблизительным расчетам, недополученный доход компании мог составить от 25 до 30 млрд грн. Для государственного бюджета это могло означать недополучение около 5 млрд грн отчислений в виде НДС и еще столько же в виде ренты за добычу газа.
Сравнение налоговых платежей демонстрирует масштаб разницы: если при частном управлении компания платила в бюджет около 3 млрд грн в год, то при государственном управлении – около 1,3 млрд грн, то есть в 2,3 раза меньше. Инвестиционная активность компании также по приведенным показателям снизилась.
Другим важным преимуществом частного управления является возможность быстро направлять средства туда, где они создают наибольшую экономическую отдачу.
Владелец, инвестирующий собственный капитал, сам определяет приоритеты: модернизировать производство, обновить оборудование, запустить новый продукт или расширить мощности. Ему не нужно каждый раз выстраивать сложную цепь бюрократических согласований, ведь инвестиционное решение напрямую связано с его собственным капиталом.
Особо остро преимущества быстрых решений ощущаются в динамичных отраслях экономики, таких как торговля, пищевые технологии, фармацевтика, сфера услуг.
Еще один пример – компания IDS Ukraine (известная потребителю такими брендами как "Моршинская" и "Миргородская").
С момента ареста корпоративных прав в 2022 году до определения нового управляющего в сентябре 2026 года прошло почти четыре года. За это время победитель первого конкурса так и не приступил к фактическому управлению, а договор с ним в 2025 году был расторгнут.
В сентябре 2026 г. состоялся новый конкурс. Его победителем стала ООО "Компания по управлению активами "Укркапитал". После оформления необходимых документов активы будут переданы новому управляющему.
Время покажет, насколько финансово-банковская структура (а именно такой и есть "Укркапитал") сможет эффективно управлять компанией и обеспечить сохранение экономической стоимости активов и поступления в государственный бюджет. А ведь именно на это рассчитывает государство.
Владелец бизнес-актива заинтересован не только в его текущей доходности. Важен рост стоимости актива в будущем. Именно поэтому решения принимаются на основании средне- или долгосрочной перспективы и не обязательно зависят от бюджетных циклов государства или сроков полномочий управляющего.
Ситуация, сложившаяся с ЧАО "Винницабытхим" – производителем бытовой химии, может служить иллюстрацией этого подхода. В 2022 году после передачи этого актива в управление АРМА и последующей приватизации предприятие полностью остановило производство, а численность его сотрудников сократилась со 155 до 16.
Для налаживания эффективного управления арестованным имуществом АРМА объявило конкурс на поиск частного управляющего. Победителем объявили компанию "Крайтекс-Сервис" (входит в ООО "АФИНА-ГРУПП"). АРМА ограничилась только проверками эффективности управления имуществом. Частный управляющий возобновил работу предприятия.
В августе 2025 года состоялся аукцион по приватизации 100% государственного пакета акций ЧАО "Винницабытхим", в котором победила компания "АФИНА-ГРУПП". Этот пример может свидетельствовать об ориентации на долгосрочное развитие актива. Результат – продукция предприятия представлена на полках основных торговых сетей Украины.
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Приведенные в материалы примеры могут свидетельствовать о тенденции, при которой частный собственник или профессиональный частный управляющий в ряде случаев способен обеспечить более высокую эффективность работы предприятия: больше инвестировать, наращивать производство и платить больше налогов.
Естественно, правительство проводит работу по передаче арестованных активов в частные руки. Например, на 2026 год правительство утвердило для продажи 26 объектов с корпоративными правами, среди которых: ТЦ Ocean Plaza, "Николаевский глиноземный завод", "Калушский трубный завод", гостиничный комплекс в Буковеле "АМСТЕЛ-СКИ", "Запорожский".
Но достаточно ли этого? Вопрос остается открытым. В Украине наложен арест на корпоративные права как минимум 1064 предприятий по данным, приведенным ранее. Поэтому возникает вопрос: сколько еще предприятий могут столкнуться с кризисом или простоями, прежде чем будет найдена оптимальная модель управления такими активами?
Во время войны Украина не может позволить себе, чтобы экономически и стратегически важные активы простаивали или работали ниже своего потенциала.