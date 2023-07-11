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Коммюнике НАТО по Украине обнародуют уже сегодня, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 11 июля, будет обнародован текск коммюнике Североатлантического Альянса по Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время брифинга.

Как отметил Столтенберг, сейчас важнейшей задачей является продолжение оказания военной помощи Украине.

"Текст коммюнике будет опубликован сегодня. Я уверен, что наши члены поддержат Украину. Это все о том, что Украина приблизится к НАТО", - добавил Столтенберг.

Саммит НАТО в Вильнюсе

В Вильнюсе стартует двухдневный саммит Североатлантического союза. Киев, со своей стороны, ожидает получить сигнал от стран-членов НАТО о том, что после завершения войны с Россией Украина станет следующим членом Альянса.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, союзники по НАТО достигли консенсуса относительно устранения плана действий по интеграции Украины.

Столтенберг, со своей стороны, уверен в том, что НАТО примет серьезные решения по Украине. Отвечая на вопрос о приглашении Киева в Североатлантический союз, генеральный секретарь ответил: "Мы сейчас финализируем коммюнике, различные элементы будут в нем".

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