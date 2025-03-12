Коммуналка в Европе: сколько платят жители столиц и где дороже всего

Коммуналка в Украине является одной из самых дешевых в Европе. На эти услуги украинцы тратят почти втрое меньше, чем жители Германии и Великобритании.
РБК-Украина со ссылкой на данные Numbeo рассказывает, сколько платят за коммунальные услуги в европейских столицах.
В среднем киевляне на коммунальные услуги за квартиру на 85 "квадратов" тратят 4429,69 гривны. Сюда входит оплата за электричество, отопление, водоснабжение и уход за придомовой территорией.
Кроме этого, месяц домашнего интернета обходится еще в 282 гривны, а мобильная связь в 221 гривну.
Жители Варшавы за жилье, площадью 85 кв. м, платят 1247 злотых (13 40 гривен) за коммуналку. При этом сумма может колебаться от 850 до 1700 злотых (9 200 - 18 377 гривен).
В Польше за отопление платят только в холодное время года, средняя цена составляет 2 злотых за "квадрат" жилой площади. На электричество действует базовый тариф 0,7 злотых за кВт/ч (7,5 гривны), а также есть возможность выбрать льготный тариф, который действует ночью и в течение 2 часов в день.
За мобильную связь жители Варшавы в среднем платят 36 злотых (389 гривен), а за домашний интернет - 64 злотых (691 гривну).
В немецкой столице базовая коммуналка (электричество, отопление, вода, вывоз мусора) для квартиры на 85 кв. м обходится в 316 евро (14 313 гривен), при этом сумма в платежках может колебаться от 200 до 510 евро (9 000 - 23 000 гривен).
На мобильную связь берлинцы в среднем тратят 18,25 евро (826 гривен) в месяц, а на домашний интернет 41,31 евро (1870 гривен).
В Берлине тариф на свет составляет 0,29-0,32 евро (13-14,5 гривны) за киловатт, а за воду платят 2,40-2,80 евро (108-126 гривен) за куб. Стоит учесть, что в Германии есть "холодная" и "горячая" аренда жилья, последняя предусматривает оплату за квартиру сразу с коммунальными услугами.
Отметим, что Германия с Великобританией и Австрией входит в тройку европейских стран с самыми высокими тарифами на коммунальные услуги.
Коммуналка жителям Лондона обходится дешевле, чем берлинцам. Здесь в среднем за аналогичное жилье платят 233 фунтов (12 547 гривен) в месяц, стоимость услуг может колебаться от 150 до 439 фунтом (8000 - 23 640 гривен).
На мобильную связь лондонцы тратят 13 фунтов (700 гривен), а на услуги домашнего интернета - 31 фунт (1669 гривен).
Парижане платят за коммунальные услуги почти столько же как и лондонцы. В среднем за жилье на 85 "квадратов" выходит 223 евро (10 522 гривны). А вот услуги мобильной связи им обходится немного дороже - 14,89 евро (674 гривны) в месяц. За домашний интернет в среднем в Париже платят 32,41 евро (1467 гривен).
Интересно, что во Франции в течение первого года аренды жилья за воду, газ и электричество оплачивают по среднему показателю по дому, однако когда этот год заканчивается, то идет перерасчет по счетчику и начисляется долг, а также увеличивается тариф за коммуналку. Поэтому многие французы снимают квартиры только на год, а потом переезжают.
Жителям чешской столицы коммунальные услуги в среднем обходятся в 7 001 крону (12 671 гривна) (за жилье 85 "квадратов"). Сумма в платежках может колебаться от 4 800 до 10 600 крон (8688-19 186 гривен). На мобильную связь в городе тратят 594 крон в месяц (1075 гривен), а на домашний интернет - 473 кроны (856 гривен).
В Будапеште средние расходы на коммунальные услуги составляют 50 103 форинтов (5 511 гривен). Услуги мобильной связи в месяц обходятся в 9 013 форинтов (991 гривна), а домашний интернет - 7 040 форинтов (774 гривны).
Стоит отметить, что именно здесь самая низкая цена на электроэнергию в Европе - 9,1 евроцента за кВт/ч, для сравнения средняя стоимость в Европе - 25,5 евроцента, а самая высокая в Германии - 40,4 евроцента. Вторым в рейтинге после Будапешта идет Киев с показателем 9,8 евроцента за кВт/ч.
Жители молдавской столицы за жилье на 85 "квадратов" платят 3 306 лей (7 706 гривен). Сумма в платежках колеблется от 2000 до 5500 лей (4660-12 815 гривен). За мобильную связь в среднем платят 131 лей (305 гривен), а домашний интернет - 184 лей (428 гривен).
Ранее мы сравнивали стоимость жизни в Киеве, Варшаве и Берлине, и подробно рассказывали, сколько стоит аренда и базовые услуги в этих городах.
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