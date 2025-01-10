Коммуналка за 2024 год подорожала в Украине почти на 20%: в чем причина

По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:

на содержание и ремонт жилья - на 3,9%,

на уборку мусора - на 8,9%,

на услуги по управлению многоквартирными домами - на 11,2%

на электроэнергию - на 63,6%.

В то же время не изменились тарифы на природный газ, горячую воду и отопление. Также стабильны тарифы на водоснабжение и канализацию.

Частичный мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос на 63,6% с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.