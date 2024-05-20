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Кому из женщин нужно быть на воинском учете с 18 мая: объяснение юриста

Фото: Женщина-военная в Украине (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В законе об усилении мобилизации, который вступил в силу с 18 мая, предусмотрено изменение по призыву женщин. Норма касается добровольной мобилизации.

Кому из женщин нужно состоять на воинском учете и при каких условиях их будут мобилизовать, в комментарии РБК-Украина объяснил руководитель юридической компании KSK LAW GROUP Марко Коломоец.

Закон об усилении мобилизации: изменение для женщин

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", обязательному воинскому учету подлежат женщины, окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, обращает внимание юрист.

"В этом вопросе закон об усилении мобилизации изменений не внес, кроме одной, а именно: что во время военного положения призыв на военную службу осуществляется в добровольном порядке. То есть и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно", – объясняет Марко Коломоец.

Он добавляет: принудительно женщин никто не сможет мобилизовать. Эта норма вступила в силу с 18 мая.

"По-прежнему женщины-медики становятся на учет в обязательном порядке. А женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет по их желанию", - обращает внимание юрист.

Кроме того, даже женщинам, желающим стать добровольцами, могут отказать в подписании контракта в следующих случаях:

  • наличие троих детей;
  • наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка в возрасте до 18 лет;
  • наличие мужчины или родителей с инвалидностью;
  • если женщина является матерью-одиночкой;
  • если женщина студентка или забронирована на работе.

Фото: Военный медик (gettyimages.com)

Женщины каких профессий должны быть на обязательном воинском учете

Воинский учет обязателен для тех женщин, которые получают медицинское образование. Это представительницы таких специальностей:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиология и эпидемиология.

При этом взятие на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Это нужно для того, чтобы Генштаб понимал, сколько медиков находится в резерве, обращает внимание Марко Коломиец.

Выезд женщин-медиков за границу в 2024 году

"В Государственной пограничной службе сообщают, что выезд женщин-медиков за границу разрешен даже для тех, кто стоит на воинском учете. Запрет на пересечение границы касается только женщин-военных, а также госслужащих", - объясняет юрист.

Напомним, мы писали, будут ли забирать в армию женщин после вступления в силу нового закона о мобилизации.

Также мы писали, изменились ли правила выезда за границу для женщин. Ограничения по-прежнему касаются только мужчин призывного возраста.

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