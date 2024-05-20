Кому из женщин нужно быть на воинском учете с 18 мая: объяснение юриста

Закон об усилении мобилизации: изменение для женщин

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", обязательному воинскому учету подлежат женщины, окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, обращает внимание юрист.

"В этом вопросе закон об усилении мобилизации изменений не внес, кроме одной, а именно: что во время военного положения призыв на военную службу осуществляется в добровольном порядке. То есть и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно", – объясняет Марко Коломоец.

Он добавляет: принудительно женщин никто не сможет мобилизовать. Эта норма вступила в силу с 18 мая.

"По-прежнему женщины-медики становятся на учет в обязательном порядке. А женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет по их желанию", - обращает внимание юрист.

Кроме того, даже женщинам, желающим стать добровольцами, могут отказать в подписании контракта в следующих случаях:

наличие троих детей;

наличие ребенка с инвалидностью или приемного ребенка в возрасте до 18 лет;

наличие мужчины или родителей с инвалидностью;

если женщина является матерью-одиночкой;

если женщина студентка или забронирована на работе.

Фото: Военный медик (gettyimages.com)

Женщины каких профессий должны быть на обязательном воинском учете

Воинский учет обязателен для тех женщин, которые получают медицинское образование. Это представительницы таких специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология.

При этом взятие на учет женщин не означает, что их мобилизуют. Это нужно для того, чтобы Генштаб понимал, сколько медиков находится в резерве, обращает внимание Марко Коломиец.

Выезд женщин-медиков за границу в 2024 году

"В Государственной пограничной службе сообщают, что выезд женщин-медиков за границу разрешен даже для тех, кто стоит на воинском учете. Запрет на пересечение границы касается только женщин-военных, а также госслужащих", - объясняет юрист.