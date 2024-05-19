Новый закон о мобилизации: изменились ли правила выезда за границу для женщин

Фото: в Украине не изменяют правила выезда женщин за границу (Getty Images)

Новый закон о мобилизации не вносит изменений в правила пересечения границы для женщин. Ограничения по-прежнему касаются только мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"По-прежнему ограничения на выезд касаются исключительно мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет", - заявил Демченко. Он отметил, что в случае изменений в правила, касающиеся выезда женщин за границу, должны быть приняты четкие условия для проверки. "Если будут приняты другие изменения, конечно, пограничники будут их применять. Но надо понимать, что если добавлять категорию женщин, то это должны быть четкие условия, как осуществлять проверку этой категории граждан", - сказал спикер.