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Новый закон о мобилизации: изменились ли правила выезда за границу для женщин

Украина, Воскресенье 19 мая 2024 15:06
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Новый закон о мобилизации: изменились ли правила выезда за границу для женщин Фото: в Украине не изменяют правила выезда женщин за границу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новый закон о мобилизации не вносит изменений в правила пересечения границы для женщин. Ограничения по-прежнему касаются только мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"По-прежнему ограничения на выезд касаются исключительно мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет", - заявил Демченко.

Он отметил, что в случае изменений в правила, касающиеся выезда женщин за границу, должны быть приняты четкие условия для проверки.

"Если будут приняты другие изменения, конечно, пограничники будут их применять. Но надо понимать, что если добавлять категорию женщин, то это должны быть четкие условия, как осуществлять проверку этой категории граждан", - сказал спикер.

Новый закон о мобилизации

18 мая новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу. Он меняет некоторые процессы мобилизации, также в нем уточнили условия бронирования, отсрочки военнообязанных, выплаты для военных и т.д. Подробнее о новом законе - в нашем материале.

Важным нововведением является обновление учетных данных военнообязанных. Они должны уточнить свои данные, обратившись в ТЦК, ЦПАУ или через приложение "Резерв+".

Обновить военно-учетные данные следует до 16 июля 2024 года. Тем, кто не сделает этого вовремя, ожидает административное ранение.

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