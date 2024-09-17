Кому ТЦК отказывают в отсрочке и мобилизуют ли мужа военной: ответы юриста

– Сейчас в отсрочку от мобилизации могут получить те, у кого один из родителей имеет инвалидность 1 или 2 группы. А если у обоих родителей есть инвалидность 3 группы?

– В таких ситуациях человек должен быть нетрудоспособным, и его состояние здоровья требует, чтобы кто-то мог осуществлять над ним уход. Если у обоих родителей есть инвалидность и за ними некому ухаживать, кроме единственного сына, то можно оформить постоянный уход и дальше, соответственно, получить отсрочку от мобилизации.

Но, по моему личному мнению, только наличие третьей группы инвалидности может быть мало. Нужно оформить заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) учреждения здравоохранения про необходимость в постоянном уходе. Потому что ситуации могут быть разные. Есть состояния, при которых с этой группой люди ходят на работу, более или менее нормально за собой ухаживают. А есть ситуации, когда состояние здоровья действительно тяжелое. Но третья группа – это обычно группа "рабочая".

Где брать заключение о необходимости постоянного ухода? Это либо МСЭК, либо комиссия непосредственно в том лечебном учреждении, где наблюдается человек с инвалидностью. Если мы говорим о врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), нужно пойти с актуальными обследованиями состояния здоровья к семейному врачу.

Далее созывается комиссия (ЛКК). По сравнению с МСЭК это проще тем, что врачебно-консультативная комиссия заседает в том медицинском учреждении, где лицо прописано по месту регистрации и где у него заключена декларация с врачом.

На комиссию собираются врачи, которые оценивают и анализируют все обстоятельства и решают, предоставить или не предоставить заключение о необходимости постоянного ухода. Обращают внимание на то, может ли человек с инвалидностью работать, как сейчас его состояние здоровья, пересматриваются медицинские выводы.

Фото: Заключение ЛКК получить проще, потому что комиссия собирается в том медучреждении, где наблюдается пациент (armyinform.com.ua)

– Можно ли получить отсрочку близким родственникам, если кто-то из семьи уже служит в ВСУ?

– Такая отсрочка предоставляется, только когда идет речь близких родственников, погибших во время исполнения военных обязанностей, или во время войны пропавших без вести.

Но служба в ВСУ одного из родственников не является основанием для получения отсрочки. То есть мобилизовать могут, например, родного брата двух сыновей. Могут мобилизовать и отца, если по возрасту он младше 60 лет. И, соответственно, по возрасту он военнообязанный. На самом деле это очень распространенная практика, и такая мобилизация активно продолжается.

– А если в ВСУ служит жена, и в семье есть несовершеннолетний ребенок – мужа не мобилизуют?

– Нет, это как раз основание для отсрочки. Если служит супруга, мужчина имеет предусмотренное законом право на отсрочку от мобилизации, а также право быть уволен из рядов ВСУ. В нашем нынешнем законодательстве нет отдельно гендерных военных законов, поэтому, если служит жена, то муж имеет право на отсрочку. Но при условии, что она служит именно в Вооруженных Силах Украины. Не в полиции, не в ГСЧС. Эти службы также выполняют свои обязанности во время военного положения, но это не является основанием для получения мужем отсрочки.

Общаясь с клиентами, вижу не редкие случаи, когда семья принимает решение, опираясь именно на такие обстоятельства: жена, имея несовершеннолетнего ребенка, идет добровольно мобилизоваться в ВСУ через рекрутинговый центр. Понимая при этом, что ее как женщину вряд ли отправят служить на "ноль". А ее муж в это время получает предусмотренную законодательством отсрочку от мобилизации. Таким образом он обеспечит их семейные права, чтобы ребенок оставался с кем-то из родителей.

– Не расценивается ли это сотрудниками ТЦ К как возможная попытка уклонения от мобилизации ?

– Нет. Поскольку еще раз подчеркну, что у нас нет отдельных гендерных военных законов.

– Другой вопрос о мобилизации – сейчас часто вручают повестки работники органов местной власти. Это законно?

– Да, это вполне законно. Ведь представители органов местной власти, местного самоуправления, главы ОСМД и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) уполномочены законодательством на передачу военнообязанным повесткам.

Однако эта процедура должна носить также формальный характер. В частности, руководитель военной администрации, а также начальник ТЦК должен издать соответствующий приказ, где должно быть указано, что такой человек уполномочен передавать военнообязанным повестки по поручению.

Фото: Студентов дневной формы обучения, которые получают образование впервые, не должны мобилизовывать, – Катерина Анищенко (Getty Images)

– А если представители местных властей или другие уполномоченные говорят, что повестка на мужчину уже выписана, и ждет, пока он ее заберет? Разве могут выписать повестку без присутствия военнообязанного ?

– Бывает, что такое уведомление о необходимости прийти в органы местной власти или в ТЦК для выполнения военных законов вручают родителям мужчины. Но такой документ не влечет за собой никаких юридических последствий, пока сам мужчина не распишется в получении повестки.

Я не уверена, что у уже выписанной полностью заполнены личные персональные данные. Да, там могут быть уже указаны фамилия, имя и отчество и дата рождения, потому что эти данные несложно обнаружить по месту прописки в квартире или в доме. Ибо по многим домам оставались придомовые книги, которые использовались раньше. Но говорить, что там стоит конкретная дата и, соответственно, уже начался отсчет для штрафных санкций – однозначно нет.

Если происходит такая ситуация, то это уже будет нарушение прав. Так как сообщение о получении повестки должно проходить должным образом – либо путем личного вручения с военнообязанной подписью, либо отправлено ему по почте.

– Есть ли у вас в практике случаи, когда повестки посылали по почте, и когда за ней не явились, то запускали механизм штрафов?

– Еще нет, и тоже не слышала от коллег. Такая практика будет распространена, но не так скоро, как некоторые ожидают. Да, распространяется информация, что после обновления по требованию закона военно-учетных данных всем массово будут посылать эти повестки, что они будут генерироваться через систему "Обериг", и что будут вручаться тем, кто обновил данные через приложение Резерв+, через ЦНАПы или путем личной явки в ТЦК и СП.

Такой массовой практики нет. Но я думаю, это вопрос времени, когда таким путем начнут высылать повестки более активно.

– Возвращаясь к вопросам об отсрочке – имеют ли право на нее те, кто впервые получает высшее образование и учится на дневной форме?

– Отвечу вам цитатой одного из работников ТЦК в Киеве. Он сказал: "У нас сейчас стало столько студентов, какая нация со временем будет образованная! Одному мужчине 54 года, а он впервые пошел учиться в техникум, потому что в свое время после школы дальше нигде не учился". Это, конечно, юмор.

Однако на сегодняшний день в Украине на законодательном уровне такие мужчины имеют на это полное право, поскольку для получения образования нет возрастных ограничений. Человек может воспользоваться своим правом на обучение, даже если ему 54 года.

Фото: Оснований для получения отсрочки по законодательству немало: каждый случай рассматривается индивидуально (armyinform.com.ua)

Военнообязанный поступает на обучение, получает выписку из Единого государственного реестра образования, где указано, что получение образования не противоречит нынешнему законодательству. И на него распространяются те же требования ст. 23 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке" – он не подлежит мобилизации.

Но отмечу, что об этом необходимо об этом сообщать ТЦК и СП. Не бояться, не отсиживаться, когда вас поймают и когда может быть поздно. А все же раньше времени направлять соответствующие документы в ТЦК, как это предусмотрено законом. Ибо наличие права на отсрочку не дает отсрочку автоматически, если ее должным образом не оформить.

– Законны ли ситуации, когда к студентам подходят сотрудники ТЦК проверить персональные данные, просят их пройти в военкомат?

– Есть закон, действующий сейчас и действовавший еще даже до полномасштабного вторжения. Он четко отмечает: все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете. Поэтому проверять военно-учетные данные могут, в этом нет никаких нарушений. Нарушением будет считаться в таких случаях выписка приказа на мобилизацию студентов, если они действительно студенты.

Кстати, уже судебная практика на этот счет, когда оспаривают мобилизацию младших ребят. И, к сожалению, эта практика не совсем положительна в сторону мобилизованного. Например, парень на момент окончания школы пошел в ТЦК и стал на военный учет, сейчас ему еще нет 25 лет, но он стоял на военном учете, не имеет права на отстрочку и не является студентом. Но если при нахождении на военном учете он был зачислен в реестр военнообязанных, то он подлежит мобилизации на общих основаниях.

– Студенты, которые учатся на дневной форме обучения, за границу выезжать не могут?

– Нет, не могут.

– Могут ли получить отсрочку от мобилизации те, у кого жена или ребенок имеют группу инвалидности?

– Если в семье есть ребенок с инвалидностью, а у жены инвалидности нет, то мужчина может получить право на отсрочку. В моей практике подобные кейсы тоже есть. Законодательством предусмотрено, что независимо от наличия или отсутствия у жены инвалидности и тех или иных заболеваний муж имеет право на отсрочку от мобилизации при наличии инвалидности у ребенка.

– Раньше при наличии инвалидности у ребенка мужчине достаточно было предоставить в ТЦК только копии документов. С лета этого года стали требовать оригиналы или копии, но заверенные у нотариуса. Что именно изменилось?

– При подаче на отсрочку я в целом рекомендую своим клиентам заверять все документы. Документ, подтверждающий инвалидность ребенка, является главным, от которого идет производным уже сама справка о наличии отсрочки от мобилизации. Для взрослых с 18 лет это зеленый лист, где с двух сторон описана основная информация об инвалидности, где указаны серия и номер документа.

Несовершеннолетним детям такие справки не выдают. Вместо этого у них есть заключение специальной формы. Знаю ситуации, когда такие справки терялись. И здесь проблема в том, что их выдают только в одном экземпляре. И тогда медицинское учреждение, которое выдавало это заключение, может предоставить только копию со штампом. Должно быть указано, что она соответствует оригиналу. Соответственно, такой документ следует заверять нотариально.

Фото: Основанием для отсрочки является служба жены в ВСУ, и если при этом в семье есть несовершеннолетний ребенок (Getty Images)

Полагаю, что заверять нотариально такие документы будет правильно. Тем более что по инвалидности ребенка перечень документов других, чем по инвалидности взрослых. Список по инвалидности ребенка обычно более обширен.

Кстати, детям не присваивается группа инвалидности, как взрослым (1-3 группа). Ребенку просто присваивается статус инвалидности как таковой. Знаю, что некоторые ТЦК вместе с выводом о наличии у ребенка инвалидности в качестве приложения просят также предоставить индивидуальную программу лечения ребенка.

– Если ТЦК отказывает в отсрочке, потому что документы не заверены нотариально или каких-то документов не хватает, можно ли подать их заново?

– Хороший вопрос. Потому что действующим в Украине законодательством повторно подавать документы не запрещено. У меня в работе есть кейс, когда человек подавал документы на отсрочку, но получил отказ. Аргументировали, что перечень документов не был полным, хотя не указали, какого документа не хватало. Мы тогда передавали документы повторно.

На такие случаи при написании заявления советую четко указывать список переданных документов. Это как описание вложения, если вы отправляете конверт. Если, к примеру, направляется неполный пакет искового заявления в суд, то суд составляет акт об отсутствии того или иного документа. Поэтому нужно быть очень внимательным. Лучше не полениться, и в заявлении о предоставлении отсрочки указать весь список документов.

– Сколько времени уходит на рассмотрение вопроса о предоставлении отсрочки? Как часто бывают отказы?

– Как скоро предоставляют – зависит от загрузки сотрудников ТЦК и от других факторов. Зависит от района, от области. Четких терминов нет. У меня было в практике и две недели, и два месяца, причем это касалось одного и того же ТЦК. Надо учитывать, что кто-то может находиться в отпуске, что по определенным причинам может не собраться комиссия.

Отказы есть. Например, из-за неполного перечня документов. Также был отказ в другой ситуации. В законе указано, что право на отсрочку от мобилизации имеет мужчина, ухаживающий за матерью с 1 и 2 группой инвалидности.

У родственника клиента есть вторая группа инвалидности, есть акт осуществления ухода, а отказ был, потому что не предоставлен вывод ЛКК, что лицо со второй группой инвалидности нуждается в постороннем уходе. А в законе указано, что должен быть либо акт осуществления ухода, либо заключение ЛКК. То есть, не два документа одновременно.

В этой ситуации мы уже будем подавать в суд на ТЦК. Будем просить отменить отказ в отсрочке, признать отказ неправомерным и обязать пересмотреть заявление и наконец обязать предоставить мужчине отсрочку.