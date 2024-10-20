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Кому и когда следует делать ревакцинацию: объяснение Минздрава

Воскресенье 20 октября 2024 22:46
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Кому и когда следует делать ревакцинацию: объяснение Минздрава Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ежегодно в Украине фиксируется около 5 миллионов случаев инфекционных заболеваний, и 98% из них приходится на грипп, коронавирусную болезнь (COVID-19) и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Обычно, эпидемиологический период стартует в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Подавляющее большинство украинцев сталкивается с простудными болезнями, гриппом или COVID-19, поэтому крайне важно знать, как эффективно защитить себя и своих близких.

Лучшим средством профилактики этих инфекций является прививка.

Вакцинация против гриппа рекомендуется ежегодно. Приобрести вакцину можно в любой аптеке, и все препараты, которые поступают в продажу, проходят тщательный контроль качества на государственном уровне, что обеспечивает их безопасность и эффективность.

Вакцинация против COVID-19 остается бесплатной для всех желающих. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу, который поможет получить вакцину. Напоминаем также о новых рекомендациях по повторной прививке: это важно для поддержания надлежащего уровня иммунной защиты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как узнать свой вакцинальный статус, а также где купить и сколько стоит в Киеве вакцина от гриппа.

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Министерство здравоохранения Украины
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