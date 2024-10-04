Есть только в 5 аптеках Киева. Где купить вакцину от гриппа и сколько она стоит

Лучшее время для вакцинации от гриппа – первые месяцы осени, перед началом эпидемического сезона. Однако вакцина от гриппа доступна только в 4 аптеках Киева.

Где пройти прививку от гриппа и сколько стоит вакцина

Сейчас прививку от гриппа можно сделать преимущественно в частных медицинских учреждениях или купить вакцину самому в аптеке.

На сайте одной из частных клиник Киева отмечают, что предлагают вакцины Ваксигрипп Тетра (Франция) за 920 грн и Джиси Флю Квадривалент (Южная Корея) за 750 грн. Осмотр врача включен в стоимость. В другой клинике французская вакцина предлагается за 600 грн, а корейская – за 550 грн.

Купить вакцину в аптеке дешевле, но сейчас она доступна только в 4 аптеках города. Также, судя по результатам поиска на сайтах лекарства, в Киеве есть возможность купить вакцину только одного производителя – Ваксигрипп Тетра.

Во всех аптеках города стоит одинаково: 700 гривен. Стоит добавить, что ситуация с наличием вакцин в аптеках Киева постоянно меняется: информация может зависеть и от того, как ее обновляют на сайтах.

Фото: В Киеве вакцина от гриппа доступна только в нескольких аптеках (скриншот РБК-Украина)

Почему от гриппа стоит вакцинироваться осенью

Это связано с тем, что после прививки организму требуется время для формирования иммунитета, что обычно занимает около двух недель. Вакцинация обеспечивает защиту до того, как вирус гриппа начнет активно распространяться: пик заболеваний гриппом обычно приходится на конец осени и зиму.

Что дает вакцинация от гриппа осенью:

Защита до начала эпидемического сезона: вакцинация к ноябрю дает организму возможность сформировать иммунитет и подготовиться к возможным контактам с вирусом во время пика заболеваемости. Продолжительность иммунитета: иммунитет после прививки от гриппа является оптимальным в течение нескольких месяцев и обеспечит надежную защиту в течение всего зимнего периода. Предотвращение распространения вируса: чем больше людей вакцинируется раньше, тем меньше шансов для вируса распространиться. Это также помогает снизить общий уровень заболеваемости в социуме.

Кому нужно делать прививку в первую очередь

Вакцинация от гриппа особенно важна для людей с повышенным риском развития осложнений. В первую очередь прививка рекомендована следующим группам населения:

Пожилые люди (60 лет и старше): Иммунная система с возрастом становится слабее, что делает людей старшего возраста более уязвимыми к тяжелым осложнениям, таким как пневмония или сердечно-сосудистые проблемы; Люди с хроническими заболеваниями: это касается людей с диабетом, хроническими заболеваниями сердца, легких, суставов, почек или ослабленной иммунной системой. Вакцинация может предотвратить обострение этих состояний во время гриппа; Беременные женщины: беременность усиливает нагрузку на иммунную систему, сердце и легкие, поэтому прививка от гриппа снижает риск осложнений для матери и плода; Медицинские работники: из-за постоянного контакта с больными они имеют повышенный риск заражения гриппом и могут стать источником инфекции для других; Дети до 5 лет, особенно до 2 лет: у маленьких детей иммунная система еще не до конца развита, что увеличивает вероятность тяжелого течения гриппа; Лица, живущие или работающие в интернатах, домах престарелых или других заведениях длительного ухода: высокая концентрация людей в закрытых пространствах способствует быстрому распространению инфекций;

Прививка также рекомендована всем, кто хочет снизить риск заражения гриппом и избежать возможных осложнений.

При подготовке публикации использованы следующие источники: публикации на сайте Центра общественного здоровья Украины, Министерства здравоохранения Украины, данные с сайта Tabletki.ua.