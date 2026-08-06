Кому из пенсионеров нужно сменить банк до 15 сентября

Кого касаются изменения

АО "Укрэксимбанк" сообщил, что с 1 октября 2026 года прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом Украины по обслуживанию поступающих счетов:

пенсии;

жилищные субсидии;

льготы;

другие государственные социальные выплаты.

Поэтому всем, кто сейчас получает такие средства через Укрэксимбанк, необходимо заранее выбрать другой уполномоченный банк.

Что нужно сделать до 15 сентября

Пенсионный фонд отмечает, что до 15 сентября 2026 получателям выплат нужно сообщить об изменении банка. Для этого необходимо подать заявление об изменении способа выплаты пенсии или другой социальной помощи.

В заявлении следует указать реквизиты счета, открытого в другом уполномоченном банке.

Подать заявление можно:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Выбрать можно любой уполномоченный банк, через который Пенсионный фонд производит выплату пенсий и других государственных социальных выплат.

Что будет, если ничего не делать

В Пенсионном фонде предупредили, что тем, кто не сообщит новый банк до установленного срока, выплаты в дальнейшем будет доставлять АО "Укрпочта".

Ранее сообщалось, что отдельные пенсионеры в августе могут получить доплату более 519 гривен.