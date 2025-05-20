Кому больше всего доверяют украинцы: свежий рейтинг КМИС

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает расти. Почти все другие политики, которых КМИС включил в список, теряют доверие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
По данным опроса, в мае 2025 года больше всего украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому - 74%.
Кроме Зеленского единственный деятель из списка, который имеет положительный баланс доверия-недоверия - телеведущий Сергей Притула. Ему доверяют 50%, не доверяют - 38% (баланс доверия-недоверия - +12%).
Достаточно высокие показатели доверия (хотя и уже с отрицательным балансом) имеет мэр Киева Виталий Кличко, которому доверяют 43%, не доверяют - 47% (баланс - -4%).
Далее по показателям доверия идут:
Меньше всего украинцев доверяют:
В предложенном респондентам списке КМИС отсутствует бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По сравнению с февралем 2024 года доверие к Зеленскому выросло с 64% до 74%.
Доля тех, кто доверяет Притуле, снизилась с 61% до 50%, а баланс снизился с +28% до +12%. В случае Кличко показатели почти не изменились - доля тех, кто доверяет, сейчас составляет 43% против 45% в феврале 2024 года, а баланс - соответственно, -4% и -6%.
В случае Разумкова заметен рост доли тех, кто его не знает - с 27% до 34%. При этом с 35% до 27% стало меньше тех, кто ему доверяет, а баланс в целом ухудшился с +2% до -5%.
Доля тех, кто доверяет Порошенко, снизилась с 31% до 25%, а баланс снизился с -37% до -45%. В случае Тимошенко показатели почти не изменились - сейчас ей доверяют 14% против 17% в феврале 2024 года, а баланс составляет, соответственно, -65% и -66%.
Также по сравнению с февралем 2024 года стало больше тех, кто не знает Арестовича - рост с 4% до 10%. За счет этого стало немного меньше и тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет, а баланс - такой же (-72%). В случае Бойко показатели также минимально изменились. В феврале 2024 года ему доверяли 10%, сейчас - 7%. Его показатели баланса - соответственно, -63% в феврале 2024 года и -65% в мае 2025 года.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 2-12 мая 2025 года было опрошено 1010 респондентов.
По данным ведущих социологических компаний Украины, рейтинг Зеленского существенно вырос с начала 2025 года после прихода Дональда Трампа к власти и изменения политики США в отношении Украины.
В то же время в тех опросах, где в списке присутствует посол в Лондоне Валерий Залужный, ситуация иная. Рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ более года был выше рейтинга президента.
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