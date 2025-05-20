Кому больше всего доверяют украинцы: свежий рейтинг КМИС

По данным опроса, в мае 2025 года больше всего украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому - 74%.

Кроме Зеленского единственный деятель из списка, который имеет положительный баланс доверия-недоверия - телеведущий Сергей Притула. Ему доверяют 50%, не доверяют - 38% (баланс доверия-недоверия - +12%).

Достаточно высокие показатели доверия (хотя и уже с отрицательным балансом) имеет мэр Киева Виталий Кличко, которому доверяют 43%, не доверяют - 47% (баланс - -4%).

Далее по показателям доверия идут:

народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко (27% доверяют, 41% не доверяют, баланс -14%; однако в его случае 25% не знают, кто это),

народный депутат Дмитрий Разумков (27% доверяют, 32% не доверяют, баланс -5%; в его случае также многие не знают, кто он - 34%),

пятый президент Украины Петр Порошенко (25% доверяют, 70% не доверяют, баланс -45%)

экс-премьер Юлия Тимошенко (доверяют 14%, не доверяют - 80% (баланс - -66%).

Меньше всего украинцев доверяют:

бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (7% доверяют, 79% не доверяют, баланс -72%),

нардепу от партии ОПЗЖ Юрию Бойко (7% доверяют, 72% не доверяют, баланс -65%),

бывшему нардепу Евгению Мураеву (6% доверяют, 47% не доверяют, баланс -41%; однако в его случае 43% не знают, кто это).

В предложенном респондентам списке КМИС отсутствует бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Изменение рейтингов

По сравнению с февралем 2024 года доверие к Зеленскому выросло с 64% до 74%.

Доля тех, кто доверяет Притуле, снизилась с 61% до 50%, а баланс снизился с +28% до +12%. В случае Кличко показатели почти не изменились - доля тех, кто доверяет, сейчас составляет 43% против 45% в феврале 2024 года, а баланс - соответственно, -4% и -6%.

В случае Разумкова заметен рост доли тех, кто его не знает - с 27% до 34%. При этом с 35% до 27% стало меньше тех, кто ему доверяет, а баланс в целом ухудшился с +2% до -5%.

Доля тех, кто доверяет Порошенко, снизилась с 31% до 25%, а баланс снизился с -37% до -45%. В случае Тимошенко показатели почти не изменились - сейчас ей доверяют 14% против 17% в феврале 2024 года, а баланс составляет, соответственно, -65% и -66%.

Также по сравнению с февралем 2024 года стало больше тех, кто не знает Арестовича - рост с 4% до 10%. За счет этого стало немного меньше и тех, кто доверяет, и тех, кто не доверяет, а баланс - такой же (-72%). В случае Бойко показатели также минимально изменились. В феврале 2024 года ему доверяли 10%, сейчас - 7%. Его показатели баланса - соответственно, -63% в феврале 2024 года и -65% в мае 2025 года.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 2-12 мая 2025 года было опрошено 1010 респондентов.