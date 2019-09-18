Комп'ютери Державної судової адміністрації використовували для майнінгу криптовалюти, - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом працівникам держпідприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави ДБР Романа Труби.

Повідомляється, що працівники держпідприємства "налагодили роботу цілої майнінгової ферми і декількох інтернет-магазинів на серверах і обладнанні ДСА".

"При огляді дата-центру "Інформаційних судових систем" ДСА було встановлено наявність шкідливого програмного забезпечення, а також факт незаконного використання потужностей та електроенергії Державної судової адміністрації. Сума завданого збитку встановлюється", - повідомив Труба.

Як повідомив глава ДБР, "сучасні технології повинні застосовуватися законно і на користь державі, а не навпаки".

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов.

РБК-Україна писало раніше, що ДБР найближчим часом завершить розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому.