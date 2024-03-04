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Компромисс в ситуации на границе с Польшей не будет иметь влияния до конца июня, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Компромисс Украины и Польши по разблокированию границы не будет иметь влияния до конца июня.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"До 28 марта хотелось бы решить этот кризис (на границе Украины и Польши, - ред.). К сожалению, не на нашей стороне лежит вопрос решения этого кризиса, он на стороне Польши. Мы свои предложения сделали. Мы готовы пойти на определенные смягчения в части сахара, мяса курятины, мы готовы это рассматривать. Мы отдали эти предложения Еврокомиссии, мы хотим, чтобы соглашение об ассоциации было усилено, 29 раздел изменен и беспошлинный режим был продлен", - заявил он. 

При этом Шмыгаль убежден, что Украина найдет с Польшей соответствующий компромисс.

"Не убежден, что эти в предвыборный, перед местными выборами и потом следующие выборы в Европарламент, в которых Польша также будет участвовать, не будут иметь влияния вплоть до июня на ситуацию на границе. Скорее всего они будут иметь влияние", - отметил он. 

Премьер напомнил, что на 11 марта запланирована совместная межправительственная украинско-польская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Она очень предметно готовится. Мы будем принимать решение в зависимости от ситуации на границе, от эскалации на границе, относительно того, как где в каком формате проводить эти консультации. если у нас есть кризис, сможем ли мы говорить о других вопросах спокойно", - добавил он.

Блокада границы с Польшей

Польские фермеры несколько недель назад заблокировали границу с Украиной. Они усложнили движение грузовиков через пункты пропуска, что влияет на экспорт. Такая ситуация сложилась из-за того, что фермеры недовольны транзитом украинского зерна через Польшу и боятся, что оно может оставаться в стране.

Недавно в Государственной пограничной службе Украины рассказали, какая ситуация на границе с Польшей и какие КПП "стоят полностью".

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ПольшаГраница с УкраинойДенис Шмыгаль