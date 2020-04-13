Компресорні станції ГТС України переводять на закритий режим роботи

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Першою на закритий режим перейшла станція "Диканька"

ТОВ "Оператор ГТС України" перевів на закритий режим роботи вузлову компресорну станцію (КС) "Диканька", яка забезпечує транспортування газу від газовидобувних підприємств в Полтавській, Сумській та Харківській областях - від регіону з основними газовими родовищами України. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, закритий режим функціонування станції передбачає організацію роботи персоналу вахтовим методом з повною ізоляцією від зовнішніх соціальних контактів. На виробничому об’єкті створені всі необхідні умови для проживання та відпочинку, організовано харчування, регулярно проводиться дезінфекція приміщень та моніторинг стану здоров’я співробітників.

Щоб не допустити масового одночасного інфікування колективів на виробничих об’єктах, компанія підготувала їх до роботи в закритому режимі. Враховуючи ступінь поширення коронавірусу в кожному з регіонів та оптимальні режими роботи ГТС було визначено 7 пріоритетних компресорних станцій, які при необхідності будуть ізольовані першочергово.

"Ми моделюємо роботу ГТС при різних сценаріях потенційного зараження інфекцією наших працівників і готові ефективно відпрацювати будь-який розвиток подій. Якщо всі інші КС, які забезпечують транзит, - взаємозамінні, то Диканька є ключовою в ланцюгу видобутку газу, від її надійної роботи залежать велика частина газовидобувних підприємств України. Тому, діючи на випередження, ми прийняли рішення вже зараз перевести її в закритий режим, щоб гарантувати стабільну роботу станції та знизити ймовірність зараження членів колективу коронавірусною інфекцією" - прокоментував гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалось понад 15,8 млрд куб. м газу - майже на 45% більше, ніж рік тому. Запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019-2020 рр. - найвищий показник за останні 30 років.

Нагадаємо, генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що сезон закачування в підземні сховища газу (ПСГ) вже почався і на наступний сезон 2020-2021 років Україні необхідно закачати 2-3 млрд кубометрів.