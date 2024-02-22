Комплектующие британских фирм попадают в Россию, - Sky News

Из Великобритании в страны Центральной Азии, такие как Кыргызстан, Армения и Узбекистан идут оборудование для беспилотников, тяжелая техника и другие товары.

Экспорт в Кыргызстан, вырос более чем на 1100%. Анализ показывает, что эти товары оттуда переправляются в Россию.

Несмотря на санкции, введенные после вторжения России в Украину, некоторые товары из Великобритании все еще доходят до Москвы. Это товары "двойного назначения", которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Аналитики выяснили, что другие европейские страны, в первую очередь Германия и Польша, также отправляют большое количество оборудования в Россию через эти государства Кавказа и Центральной Азии.

"Они явно получают заказ откуда-то с российского спутника, который случайно находится в одной из этих стран Центральной Азии", - сказал бывший главный экономист финансовой организации the IIF Робин Брукс

"Со стороны Западной Европы и особенно ЕС, я бы сказал, это продолжается уже некоторое время. На данный момент это широко известно в Брюсселе, и я думаю, что возникает ключевой вопрос: почему ничего не делается на центральном уровне ЕС, чтобы остановить это?", - продолжил Брукс.

Британские власти заявляют, что они постоянно работают над усилением санкционного режима против России.Представитель Sky News сказал: "Мы также недавно объявили о создании нового Управления по реализации торговых санкций для усиления нашего контроля за соблюдением санкций.

Санкции Великобритании против России

Ранее мы писали, что в Британии зафиксирован всплеск нарушений санкций против РФ.

К слову, в Британии создали специальное управление для контроля за санкциями против РФ.