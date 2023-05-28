Комплексный подход. В ВСУ рассказали, как будут защищать F-16 от атак россиян

"Спрятать истребители F-16 просто не получится, здесь надо искать комплексный подход, маскировать и рассредоточивать, перемещать с аэродрома на аэродром",- заявил он.

Голубцов добавил, что после того, как истребители передадут Украине, необходимо будет "использовать часть зенитных ракетных комплексов для прикрытия этих аэродромов".

"Потому что противник, узнавая о том, что у нас стоит что-то новое и мощное, конечно, будет пытаться это разведать и нанести удар. Мы это понимаем, и подразделения будут рассредоточены, однозначно. И будем стараться прикрыть аэродромы, где будут эти самолеты, чтобы минимизировать возможные потери", - заявил он.

Истребители для Украины

Во время саммита "Большой семерки" президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о поддержке обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. При этом накануне ряд стран заявили о готовности присоединиться к этой инициативе.

В частности, Нидерланды и Дания готовы возглавлять коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии.

Позже министр обороны США Остин Ллойд сообщил, что обучение украинских пилотов могут начаться уже в ближайшие недели, а Нидерланды тем временем могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.

По мнению руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки первых истребителей. При этом речь идет о месяцах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.