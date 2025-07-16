Компенсации за приют ВПЛ: Кабмин утвердил новые правила - что нужно знать

Кто имеет право на компенсацию

Получить компенсацию могут юридические лица независимо от формы собственности, а также ФОП.

Компенсация предоставляется, если размещенные ВПЛ:

выехали из оккупированных или прифронтовых территорий и не имеют другого жилья;

имеют разрушенное или непригодное жилье (информация должна быть в реестре поврежденного имущества).

Что компенсируют

Можно получить компенсацию за такие расходы:

стоимость жилищно-коммунальных услуг - в пределах социальных норм;

расходы на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо - в пределах норм.

В каких случаях компенсацию не предоставляют

Государство не компенсирует расходы в следующих случаях:

ВПЛ уже получает другую компенсацию, льготы или субсидию;

получает помощь на аренду по другой государственной программе;

находится за границей или не проживает по указанному адресу более 30 дней;

в заявлении указана недостоверная информация.

Как подать заявление

С 31 июля 2025 года - через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Для этого нужна электронная подпись или другое средство электронной идентификации. В заявлении обязательно должен быть указан адрес, который совпадает с местом фактического проживания ВПЛ, указанным в справке.

Правительственная программа направлена на поддержку тех, кто предоставляет приют ВПЛ, и позволяет компенсировать часть расходов на содержание бесплатного жилья.