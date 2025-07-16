Компенсации за приют ВПЛ: Кабмин утвердил новые правила - что нужно знать

Кабинет министров утвердил порядок компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители, потребленные во время бесплатного размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Нововведения касаются юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Получить компенсацию могут юридические лица независимо от формы собственности, а также ФОП.
Компенсация предоставляется, если размещенные ВПЛ:
Можно получить компенсацию за такие расходы:
Государство не компенсирует расходы в следующих случаях:
С 31 июля 2025 года - через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Для этого нужна электронная подпись или другое средство электронной идентификации. В заявлении обязательно должен быть указан адрес, который совпадает с местом фактического проживания ВПЛ, указанным в справке.
Правительственная программа направлена на поддержку тех, кто предоставляет приют ВПЛ, и позволяет компенсировать часть расходов на содержание бесплатного жилья.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство запускает новый жилищный проект для переселенцев из Мариуполя: предусмотрено строительство муниципального, социального и арендного жилья, а также льготные ипотеки. Также продлили программу компенсаций для ВПЛ, которые тратят более 20% дохода на аренду.
Также мы писали, что более четверти арендодателей в Украине отказывают переселенцам в жилье. Главные причины: недоверие, страх за имущество и предубеждение. Хотя 72% готовы сдавать жилье ВПЛ, дискриминация по происхождению, языку и военному статусу растет.
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