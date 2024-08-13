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Компенсация за размещение переселенцев: кому предоставляется и какие условия

Украина, Вторник 13 августа 2024 18:00
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Компенсация за размещение переселенцев: кому предоставляется и какие условия Фото: украинцам объяснили, как получить компенсацию за размещение переселенцев (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Государственные и частные учреждения могут получить компенсацию за размещение внутренне перемещенных украинцев. Получить возмещение затрат можно за все время размещения переселенцев во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Кому предоставляется компенсация:

  • ﻿﻿сельским, поселковым и городским советам для коммунальных предприятий и учреждений, а также государственным учебным заведениям;
  • ﻿﻿районным госадминистрациям для предприятий и учреждений, действующих на основе общей коммунальной собственности и находящихся в управлении районных советов;
  • ﻿﻿предприятиям и учреждениям общей коммунальной собственности, которые находятся в управлении областных советов, а также государственным учебным заведениям;
  • физическим лицам-предпринимателям, частным предприятиям, учреждениям и заведениям, которые размещены на территории соответствующих областей (кроме частных учебных заведений).

Что компенсируется

Заведения, бесплатно разместившие переселенцев, могут получить компенсацию затрат на потребленные услуги по поставке:

  • ﻿﻿тепловой энергии;
  • ﻿﻿горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода;
  • обращение с бытовыми отходами или вывоз бытовых отходов;
  • поставка и распределение природного газа;
  • ﻿﻿поставка и распределение электрической энергии;
  • другие виды энергоносителей (дрова, пеллеты, уголь и т.п.).

Объем компенсации рассчитывается пропорционально площади, выделенной для размещения ВПЛ, к общей площади здания и количеству дней размещения в соответствующем месяце.

Как получить компенсацию частным заведениям

Для частных учебных заведений заявления и счета на оплату коммунальных услуг за отчетный месяц подают в Министерство образования и науки Украины.

Для других частных учреждений заявления и счета представляют местным советам, а также Киевской городской госадминистрации (в зависимости от их территориального размещения).

Срок подачи - до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Как получить компенсацию государственным учреждениям

Государственные учреждения (кроме учебных заведений) подают заявления и счета центральному органу исполнительной власти, в сферу управления которого они относятся.

Коммунальные заведения представляют заявления и счета местным советам для обобщения и представления областным госадминистрациям. Заведения, которые находятся в управлении областных советов, а также государственные учебные заведения - областным госадминистрациям. Срок подачи - до 27 числа месяца, следующего за отчетным.

И государственные, и частные учреждения могут получить компенсацию за период с 1 сентября 2022 года до прекращения или отмены военного положения.

Заведения могут подать заявление в течение военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как работодатели могут получить компенсацию за устройство переселенцев.

Также РБК-Украина объясняло, как переселенцам оформить выплаты и кого могут лишить денежной помощи. Подробнее об этом - в нашем материале.

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