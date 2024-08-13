Компенсация за размещение переселенцев: кому предоставляется и какие условия
Государственные и частные учреждения могут получить компенсацию за размещение внутренне перемещенных украинцев. Получить возмещение затрат можно за все время размещения переселенцев во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Кому предоставляется компенсация:
- сельским, поселковым и городским советам для коммунальных предприятий и учреждений, а также государственным учебным заведениям;
- районным госадминистрациям для предприятий и учреждений, действующих на основе общей коммунальной собственности и находящихся в управлении районных советов;
- предприятиям и учреждениям общей коммунальной собственности, которые находятся в управлении областных советов, а также государственным учебным заведениям;
- физическим лицам-предпринимателям, частным предприятиям, учреждениям и заведениям, которые размещены на территории соответствующих областей (кроме частных учебных заведений).
Что компенсируется
Заведения, бесплатно разместившие переселенцев, могут получить компенсацию затрат на потребленные услуги по поставке:
- тепловой энергии;
- горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода;
- обращение с бытовыми отходами или вывоз бытовых отходов;
- поставка и распределение природного газа;
- поставка и распределение электрической энергии;
- другие виды энергоносителей (дрова, пеллеты, уголь и т.п.).
Объем компенсации рассчитывается пропорционально площади, выделенной для размещения ВПЛ, к общей площади здания и количеству дней размещения в соответствующем месяце.
Как получить компенсацию частным заведениям
Для частных учебных заведений заявления и счета на оплату коммунальных услуг за отчетный месяц подают в Министерство образования и науки Украины.
Для других частных учреждений заявления и счета представляют местным советам, а также Киевской городской госадминистрации (в зависимости от их территориального размещения).
Срок подачи - до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Как получить компенсацию государственным учреждениям
Государственные учреждения (кроме учебных заведений) подают заявления и счета центральному органу исполнительной власти, в сферу управления которого они относятся.
Коммунальные заведения представляют заявления и счета местным советам для обобщения и представления областным госадминистрациям. Заведения, которые находятся в управлении областных советов, а также государственные учебные заведения - областным госадминистрациям. Срок подачи - до 27 числа месяца, следующего за отчетным.
И государственные, и частные учреждения могут получить компенсацию за период с 1 сентября 2022 года до прекращения или отмены военного положения.
Заведения могут подать заявление в течение военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.
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