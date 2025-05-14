Компании, которые были обвинены в СМИ в обходе санкций, обращаются в суд

"В очередной раз мы наблюдаем волну публикаций, которые имеют сознательный манипулятивный смысл. По нашей информации, эти публикации имеют конкретных интересантов, которые действуют ради личной выгоды с целью подвинуть конкурентов. Наши юристы сейчас рассматривают возможность подачи судебных исков, в том числе и по последней публикации, которую выпустило Hromadske. Уже ранее в этом СМИ публиковались материалы по Вадиму Ермолаеву и мы присылали нашу позицию, которую не осветили тогда и не приняли во внимание сейчас", - заявили в компании.

Представители компании также добавили, что намерены обратиться в суд и хотят еще раз прокомментировать факты, вокруг которых строится информация манипуляционного характера, поскольку безосновательные обвинения СМИ, направленные на остановку деятельности предприятия, вредят обществу и наносят ущерб государству.

В компании отметили, что, как уже установлено судебным решением, вступившим в законную силу, Вадим Ермолаев не сотрудничал с оккупационными властями Крыма, не платил налоги в пользу РФ и не осуществлял хозяйственную деятельность на временно оккупированных РФ территориях в тот период времени, когда это было запрещено законодательством Украины. При этом, что к ООО "Потоки" никогда не было применено никаких санкций.

"ООО "Потоки" является отдельным, в том числе от лиц собственных учредителей, субъектом хозяйствования, который действует в рамках действующего законодательства Украины уже более 8 лет. Как указано в публикации, мы получили в феврале 2024 года в аренду земли на границе с Румынией для строительства порта. Во-первых, отмечаем, что компания полностью придерживалась установленной процедуры для аренды земельного участка и добросовестно выполняет условия заключенного договора. Во-вторых, строительство и дальнейшее использование производственно-перегрузочного комплекса ООО "Потоки" отвечает интересам государства, обеспечивает стабильное поступление налогов, предоставляет людям работу и - самое главное - решает проблему уничтоженных РФ логистических путей и дает возможность быстро и эффективно осуществлять экспорт и импорт", - говорится в заявлении пресс-службы компании.

Также в компании прокомментировали информацию об ООО "АКАМ", которое по утверждению журналистов якобы подчинено Вадиму Ермолаеву.

"Из открытых источников в сети Интернет установлено, что Вадим Ермолаев хотя раньше и был связан с ООО "АКАМ", пока не имеет никакого влияния на предприятие. Вместе с тем, ООО "АКАМ", как и ООО "Потоки", является узкопрофильным предприятием, имеет необходимый опыт и ресурсы для выполнения обязательств перед государством", - пояснили в компании.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Госгеонедр возобновил три спецразрешения на разработку и добычу полезных ископаемых, которые с начала 2024 года заблокировали из-за санкций в отношении днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева.