Новые детали дела Порошенко: стало известно, почему "Севморзавод" в Крыму не был национализирован РФ

В уголовных производствах в отношении лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко расследуется новый эпизод. Речь идет о бизнесе нардепа в РФ и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Закон и Бизнес ".

В частности, речь идет об уплате значительного объема налогов в бюджет РФ, а также о факте признания Севастополя российским городом, где расположен "Севморзавод", принадлежавший компании Порошенко.

"После аннексии Крыма РФ предприятие "Севастопольский морской завод", которое принадлежало П.Порошенко, вступило в переписку с российским Министерством промышленности и торговли. В этой переписке завод и его менеджер (бизнес-партнер Порошенко, - ред.) Константин Картошкин заявили, что Севастополь является российским городом федерального значения, а также предоставили соответствующую информацию о финансово-экономических показателях предприятия российскому органу. Кроме того, на "5 канале" Порошенко выступил его менеджер, где заявил, что Севастополь имеет неопределенный, точнее непонятный статус, периодически используя словосочетание "на Украине", - отмечает издание.

Этот завод российские власти долго не национализировали, в отличие от многих других украинских компаний, которые были национализированы сразу.

Также в статье отмечается, что после управления активами в Крыму, Порошенко назначил Картошкина управлять государственным имуществом.

"Порошенко имеет общий бизнес с Картошкиным. Несмотря на то, что тот от имени компании Порошенко вступил в коллаборацию с российскими властями, Порошенко назначил его руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов - "Зоря-Машпроект", - добавляют журналисты.

В 2024 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении Картошкина. По данным следствия, Картошкин вместе с Порошенко завладели средствами николаевского государственного предприятия "Зоря-Машпроект" на сумму 71,6 млн долларов, что составляло 1,4 млрд грн. по курсу НБУ на момент совершения преступления.

Дело Порошенко в НАБУ было выделено в отдельное производство, а материалы по его менеджера Картошкина передано в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщалось ранее, Порошенко обвиняют в госизмене и финансировании террористических организаций. Его подозревают в покупке угля в ОРДЛО за государственные средства, ведении бизнеса в России, поддержке УПЦ и Харьковских соглашений, которые позволили Черноморскому флоту РФ оставаться в украинском Крыму.